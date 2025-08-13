Gyász: Tragikus hirtelenséggel hunyt el reggel a 22 éves magyar focista

Mély fájdalommal és megrendülve tudatta szurkolóival a Fejér vármegyei I. osztályú Sárosd csapata, hogy ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt az egyik focistájuk. Varga Zsombor a 2022/23-as szezonban csatlakozott a klubhoz.
Az utóbbi időben sajnos munkája miatt már nem tudott olyan aktívan részt venni a szezonban, de így is, amikor ideje engedte, akár csak egy edzésre is, de ellátogatott hozzánk. Egy rendkívül fiatal, de annál szorgosabb, tehetségesebb, kitartóbb, a céljaiért küzdő fiú volt, aki túl korán hagyta el ezt a világot. Felfoghatatlan tragédia...
- olvasható a focicsapat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.
Pénteken, 20 óra 45 perckor gyertagyújtásos megemlékezést tart a klub a sárosdi labdarúgó pályán.
