Gyász: Tragikus hirtelenséggel hunyt el reggel a 22 éves magyar focista

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 20:50
Egy rendkívül fiatal, szorgos, tehetséges, kitartó, a céljaiért küzdő fiú volt. Tragikus hirtelenséggel hunyt el a focista.
Mély fájdalommal és megrendülve tudatta szurkolóival a Fejér vármegyei I. osztályú Sárosd csapata, hogy ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt az egyik focistájuk. Varga Zsombor a 2022/23-as szezonban csatlakozott a klubhoz. 

Mély fájdalommal és megrendülve tudatta szurkolóival a  Fejér vármegyei I. osztályú Sárosd csapata, hogy ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt az egyik focistájuk

Az utóbbi időben sajnos munkája miatt már nem tudott olyan aktívan részt venni a szezonban, de így is, amikor ideje engedte, akár csak egy edzésre is, de ellátogatott hozzánk. Egy rendkívül fiatal, de annál szorgosabb, tehetségesebb, kitartóbb, a céljaiért küzdő fiú volt, aki túl korán hagyta el ezt a világot. Felfoghatatlan tragédia...

- olvasható a focicsapat Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Pénteken, 20 óra 45 perckor gyertagyújtásos megemlékezést tart a klub a sárosdi labdarúgó pályán.

 

