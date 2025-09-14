"Stroke-ot kaptam szülés után, évekkel később eltemettem a fiamat"

Az újdonsült anyukának, Funmi Lawalnek a szülés utáni napokban a kisbaba körüli boldogságban kellett volna fürdőznie, de ehelyett az életéért kellett küzdenie, miután váratlanul stroke-ot kapott.

A váratlan stroke teljesen felforgatta az újdonsült anya családjának életét. (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Az 58 éves londoni nő a második gyermeke várandóssága alatt magas vérnyomással küzdött, és a legmagasabb gyógyszeradagot szedte annak szabályozására. Bár a betegség esetében örökletes volt, sokkoló fordulatot vett állapota, miután a lánya születését követő 7 napon belül stroke-ot kapott.

A napon, amikor a stroke történt, 2002 decemberében, nem éreztem semmi szokatlant. A szülésznő meglátogatott és megmérte a vérnyomásomat. Nagy volt a zaj, de azt mondta, minden rendben. Azonban visszatekintve most, nem lehettem rendben.

- mesélte Funmi a Mirror-nak.

Délután elkezdődtek a fejfájásaim, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Másnap volt a lányom névadó ünnepsége, így úgy gondoltam, hogy majd utána elmegyek az orvoshoz, hogy kiderítsem, mi a baj. Azonban aznap este stroke-ot kaptam. Emlékszem, hogy felébresztettem a férjem, és azt mondtam: "Fáj a fejem", így felkelt, hogy adjon vizet inni, de a következő pillanatban azt vettem észre, hogy sétálok, és elesem. A lábam kibicsaklott, és bepisiltem.

- emlékezett vissza a történtekre az akkor 35 éves nő.

A férje a másik szobából felhívta a szüleit, hogy segítsenek. Funmi apja rohant a lányához és átölelte attól tartva, hogy el fogják veszíteni, miután korábban testvére tragikusan elhunyt.

Nem tudtam beszélni. Nem tudtam, mi történik, vagy mi ez. Kábult állapotban voltam, de mire megérkezett a mentő, teljesen eszméletlen voltam.

Funmit kórházba vitték, ahol CT-vizsgálatot végeztek, de ez alatt hirtelen megállt a szíve.

Amikor a nővérem látta, hogy minden orvos a CT-be rohan, a legrosszabbra gondolt. Szerencsére visszahoztak.

Az újdonsült anyuka agyműtéten esett át 24 órával a stroke után, de a családjának az orvosok azt mondták, hogy lehet, hogy nem éli túl, vagy soha nem fog újra járni vagy beszélni. A sürgős beavatkozást követő néhány napot kómában töltötte Funmi.

Amikor felébredtem, hallottam mindent, amit mindenki mondott, és felismertem minden családtagomat és barátomat. A legjobb barátom folyamatosan mondogatta: "A babád jól van, a babád jól van." Hallottam mindent, amit mondtak, de nem tudtam válaszolni, ez nagyon frusztráló volt.

A kétgyermekes anya hat hétig volt kórházban, és emlékszik arra a pillanatra, amikor először látta magát a tükörben.

Nem tudtam elhinni, amit látok, a fejem fele le volt borotválva, teljesen sokkolt az egész, és elkezdtem sírni.

Amikor Funmit kiengedték a kórházból, rehabilitációra, logopédiára és gyógytornára volt szüksége, hogy visszanyerje a karjai mozgását, de csak 2003 közepére nyerte vissza teljesen a beszédét. Ezt követően további felépülés várt rá, amit a veseelégtelenség és évekig tartó dialízis bonyolított, mielőtt transzplantációra került sor.