„A háziorvos tévedett, a kínzó hátfájást egy grapefruit méretű daganat okozta”

A 23 éves Leah Kalkan, aki egy Nyugat-Yorkshireben élő egyetemista lány, tudta, hogy valami nagyon nincs rendben. Évekig, hetente akár többször is felkereste háziorvosát a bénító fájdalom miatt. A fiatal végül Görögországba repült magánvizsgálatra, ahol kiderült: egy grapefruit méretű daganat nyomja a gerincét.

A háziorvos rendre elküldte a fiatal lányt, nem is gyanakodott daganatra / Fotó: Pexels

Hiába könyörgött segítségért, hiába voltak kórházi beutalói, több vizsgálata, sőt mentőt is hívott, mindig azt mondták neki, hogy ez csak isiász, ülőideg gyulladás. 2023-ban Leah derekán megjelent egy érzékeny, kemény csomó, amelyből grapefruit méretű daganat alakult ki. Ekkor a párja szervezett számára egy magán-MRI-vizsgálatot Görögországban.

A felvételeken aggasztó eltérések látszottak, ám amikor Leah hazavitte az eredményeket, a háziorvosa nem volt hajlandó azokat megnézni, mondván: külföldön készültek. Leah végül kénytelen volt magánúton szakvéleményt kérni. Ezután derült ki, hogy Ewing-szarkómája van – egy ritka és agresszív daganatos betegség.

Nagyon megijedtem – mondták, hogy ez a csomó komoly, és a rákom ritka és gyorsan terjed

– mesélte.

A daganat elviselhetetlen fájdalmat okozott

Leah először 2021 végén érzett fájdalmat, amit eleinte gyógyszerekkel próbált enyhíteni. 2022 nyarán, amikor apjával Törökországban nyaralt, a fájdalom már elviselhetetlenné vált: nem tudott ülni, feküdni vagy járni, és sem a gyógyszerek, sem a melegítőtapaszok nem segítettek rajta. Édesapja már ekkor elvitte MRI-re, amely porckorongsérvet sejtetett. Ám hazatérve az állapota tovább romlott. Többször kereste fel orvosait, de komoly okot nem találtak tüneteire. 2023-ban kétszer is mentőt kellett hívnia a fájdalom miatt – egyszer még a munkahelyére, egy étterembe is –, de a tüneteit nem vették komolyan.

Amikor 2023 októberében a csomó egyre nagyobb lett, vörössé vált és fájdalmassá, Leah félelme beigazolódott. Közben rengeteget fogyott, kimerült volt, és fel kellett adnia tanulmányait és munkáját is.

Sokszor egymás utáni napokon mentem orvoshoz, sírva könyörögtem vizsgálatokért, mert tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben. Éreztem, hogy ez nem isiász

– mondta. A sürgősségin is órákat várt, majd fájdalomcsillapítókkal küldték haza, de egyik sem segített. Végül a párja ismét Görögországba vitte, ahol MRI és röntgen kimutatta az eltéréseket. A görög felvételeket egy idegsebész nézte át, aki azonnal daganatra gyanakodott. Ezután Angliában biopsziát végeztek, és 2023 decemberében Leah megkapta a hivatalos diagnózist: Ewing-szarkóma.