Remény helyett búcsú: már csak hetei lehetnek hátra a kétgyermekes anyának

Felfoghatatlan tragédiával néz szembe egy fiatal édesanya Kaliforniában. A mindössze 25 éves Cassidy Jade orvosai közölték vele, hogy legfeljebb néhány hete maradt hátra az életből, miután több évnyi küzdelem után a rák győzedelmeskedett a testében.

Az anya az utolsó percig küzd.

Fotó: Cassidy Harguth/GoFundMe

Jade mindössze 23 éves volt, amikor egy ártalmatlannak hitt anyajegy a lábujján rosszindulatú daganattá változott. Azóta hosszú és fájdalmas harcot vívott a betegséggel, ám legutóbbi orvosi vizsgálata során kiderült: ritka, leptomeningealis betegségben szenved, amely ellenállt minden kezelésnek. Az orvosok kénytelenek voltak közölni: már nem tehetnek érte semmit.

A fiatal nőnek két kislánya van, Majesty és Queen, akik mindössze 5 és 4 évesek.

„Ők jelentik számomra a világot”

– vallotta Jade, aki könnyeivel küszködve mesélte, hogy egyetlen vágya az, hogy gyermekei mindig emlékezzenek rá, és tudják, mennyire szereti őket.

Cassidy elmondta:

„A kicsik tudják, hogy az édesanyjuk beteg, de még nem merte teljesen elmagyarázni nekik, mi várható.”

„Csak naponta próbálom túlélni. Minden pillanatot a lányaimmal akarok tölteni, hiszen lehet, hogy ezek az utolsó napjaim.”

A következő heteket Jade szeretné utazással és közös élményekkel tölteni kislányaival, hogy maradandó emlékeket hagyhasson nekik. GoFundMe-oldalt is létrehozott, hogy fedezni tudja az utazások és a temetés költségeit, valamint alapot hozhasson létre gyermekeinek jövőjére. Bár a testét lassan felemészti a betegség, Jade erejét és hitét még most is két kislánya iránti szeretete tartja életben, írj az ABC KRCR.