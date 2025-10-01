Pókfóbiának hitték, agydaganattal küzdött a fiatal nő: most azt mondják, csak fél éve van hátra

Egy nő, akinek korábban azt mondták, hogy csak pókfóbiája van, most mindössze hat hónapot kapott hátralévő életére, miután az orvosok felfedezték: valójában agydaganata van. Az egykori angol válogatott labdarúgó, Amy Carr először 2015-ben ájult el, miután meglátott egy pókot a hálószobájában. Az orvosok akkor az esetet félelem okozta reakciónak tulajdonították, ám amikor később kétszer is elájult az edzőteremben, kiderült a valódi ok. A 34 éves nőnél negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak, miután felfedezték, hogy egy golflabda méretű asztrocitóma, egy, az agyat és a gerincvelőt érintő tumor nőtt a szervezetében.

A labdarúgó agydaganatát pókfóbiának vélték Fotó: James Linsell Clark / SWNS / Northfoto

Amy a kórmegállapítást követően műtéten, kemoterápián és sugárkezelésen esett át. A 2015-ös operációja után, amelyet ébren hajtottak végre rajta, nyolc napig nem tudott sem járni, sem beszélni, és amikor végül megszólalt, franciául tette azt. Amy úgy vélte, a kezelések és a bevatkozás után, miután rákmentesnek nyilvánították, már semmi baj nem lesz. Most azonban, közel egy évtizeddel a daganat megjelenését követően a rák újra kiújult, és immáron gyógyíthatatlan. Augusztusban 6-9 hónapot jósoltak neki hátra.

Visszatért az agydaganat: immár a műtét sem segíthet

Amy egy rutinvizsgálat után kapta a sokkoló hírt, miután beszédzavart és látásromlást tapasztalt. Mindössze pár héttel azelőtt történt mindez, hogy elindult volna álmai 10 napos hajóútjára Olaszország és Görögország körül legjobb barátnőjével, Lucy Bakerrel. A vakációt azonban, melyet kb. 2 millió forint értékben foglaltak le, kénytelenek voltak lemondani, mert Amy állapota miatt nem kapott utasbiztosítást. Sőt, minden orvosi igazolás ellenére még visszatérítést sem kaptak.

Ez lett volna Amy utolsó lehetősége eljutni olyan helyekre, ahová mindig is vágyott

– nyilatkozta Lucy, hozzátéve, a hajóutat szervező céggel még azt is megpróbálták megbeszélni, hogy kerekesszékesként mennek az útja, hogy valóra váltsák a nagy álmot, de a cég abba sem ment bele. Csupán annyit értek el, hogy foglalásuk árának a felét visszautalták nekik – írja a UNILAD.