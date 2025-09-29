"Szeretnénk itt maradni, nekünk már ez az otthonunk" - a 15 éves Margaréta túl van a rákon, de most elveszítheti otthonát

Elképesztő, hogy a Vadász család mi mindenen ment keresztül az elmúlt időszakban. Nem elég, hogy egyszer már leégett a lakásuk, 15 éves kislányukról pedig kiderült, hogy rákos, Margarétának most cisztákat találtak a csontjában, az albérletüket pedig október közepéig el kell hagyniuk. Kivéve, ha összejön a kívánt összeg és a család meg tudja vásárolni a házat, ahol most albérlőként laknak. Ez azért is lenne nagyon fontos a család számára, mert már kialakították Margaréta steril szobáját, ahol a hosszantartó kemoterápia után tartózkodnia kell. A család most az emberek segítségét kéri azért, hogy ne lakoltassa ki őket a főbérlő.

Margarétának cisztákat találtak a csontjában, most pedig félő, hogy még az otthonát is el kell hagynia.

Fotó: Beküldött

Margaréta már megküzdött a rákkal, most cisztákat találtak a csontjában

A Vadász család Köröm településen él egy albérletben, a tulajdonos azonban nemrég közölte velük, hogy október 15-ig ki kell költözniük, mert el akarja adni a házat.

A vevők azonban Margarétáék is lehetnek, de egyelőre még nincs meg a kívánt összeg.

A család most az emberek összefogását kéri, mert nagyon szeretnének a házban maradni. 600.000 forintra lenne szükségük, hogy ne kelljen kiköltözniük a házból.

Nagyon jó lenne itt maradni, megszerettük már ezt a házat. A kislány szobáját és a nagyszobát is felújítottuk már, kár lenne most mindent hátra hagyni. Ráadásul a lányom szervezete a kemoterápia miatt nagyon legyengült, ezért most pár hónapig egy steril szobában kell tartózkodnia, hogy nehogy elkapjon valamilyen betegséget. Itt már azt is kialakítottuk neki, meg szeret is nagyon itt lakni

— mondta lapunknak Margaréta édesanyja, Emese.

Margaréta ráadásul még csak nem rég térhetett haza a kórházból, miután közel 100 kemoterápiás kezelést kapott. A fiatal lányról még idén tavasszal derült ki, hogy rákos. Először eltávolították a méhét, a daganat azonban így is tovább terjedt a tüdejére. A kezelések ideje alatt édesanyjával a miskolci "Roni házban" laktak, pár hete térhettek csak haza a körömi otthonukba.

Pár napja ráadásul még az is kiderült, hogy Margaréta csontjában ciszták vannak, így két hetente kontrollra kell járniuk a kórházba.

A család kálváriájának tehát még messze nincs vége.