Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gázolt a vonat Albertirsánál, meghalt egy ember

vonat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 07:23 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 07:26
gázolásAlbertirsa
Egy ember életét vesztette hétfő hajnalban Albertirsánál, a baleseti helyszínelés miatt Pilis és Albertirsa között csak egy vágányon járnak a vonatok, a ceglédi vonalon jelentős fennakadások vannak.

A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult S50-es vonat (2629) Albertirsán elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette.

vonat
A vonat hajnalban ütött el egy embert Albertirsánál Fotó:  Pexels.com (képünk illusztráció)

A vasúttársaság Facebook-bejegyzésében közölte, hogy hétfő reggel Pilis és Albertirsa között csak egy vágányon közlekednek a vonatok a baleseti helyszínelés miatt, így a ceglédi vonalon megnőtt a menetidő.

Forgalmi változások:

  • A Cívis InterRégiók csak Ceglédig közlekednek.
  • A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet.

 

 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu