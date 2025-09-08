Gázolt a vonat Albertirsánál, meghalt egy ember

A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult S50-es vonat (2629) Albertirsán elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette.

A vonat hajnalban ütött el egy embert Albertirsánál Fotó: Pexels.com (képünk illusztráció)

A vasúttársaság Facebook-bejegyzésében közölte, hogy hétfő reggel Pilis és Albertirsa között csak egy vágányon közlekednek a vonatok a baleseti helyszínelés miatt, így a ceglédi vonalon megnőtt a menetidő.

Forgalmi változások:

A Cívis InterRégiók csak Ceglédig közlekednek.

A Nyugati pályaudvarról 5:20-kor Nyíregyházára induló Nyírség IC (IC 600) kerülő útvonalon, Újszászon át közlekedik, nem érinti Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet.



