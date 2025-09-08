Gázolt a vonat Albertirsánál, meghalt egy ember

A Szolnokról 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra indult S50-es vonat (2629) Albertirsán elütött egy embert, aki a balesetben életét vesztette.
A vasúttársaság Facebook-bejegyzésében közölte, hogy hétfő reggel Pilis és Albertirsa között csak egy vágányon közlekednek a vonatok a baleseti helyszínelés miatt, így a ceglédi vonalon megnőtt a menetidő.
Forgalmi változások:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.