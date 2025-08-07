„Látta az interneten, azt hitte, biztonságos” – meghalt egy 45 éves férfi, miután állatoknak szánt féreghajtóval próbálta kezelni a rákját

Belehalt abba egy 45 éves férfi, hogy hitt a közösségi médiás trendeknek. Lee Redpath ugyanis úgy döntött, féreghajtó szedésével próbál kigyógyulni majd rákos betegségéből, ugyanis azt olvasta, az hatásos lehet. A brit férfi három héten át szedte az állatok számára készült fenbendazolt, ami végül olyan súlyos májkárosodást okozott számára, hogy belehalt. Mint kiderült, Lee a gyógyszerhez az interneten jutott hozzá, online rendelte Ukrajnából miután azt olvasta az interneten, hogy biztonságos ez a módszer és kiváló rák gyógyító hatása van.

Féreghajtót szedett, belehalt Fotó: Unsplash (illusztráció)

Lee azért is nyúlt az emberi fogyasztásra nem alkalmas féreghajtó után, miután Mel Gibson színész is arról beszélt egyszer, hogy három barátja is meggyógyult negyedik stádiumú rákjából úgy, hogy ilyet szedtek. Épp ezért a férfi párja, Lauern Laul szerelme halálát követően elárulta, Lee teljesen hitt abban, hogy, amit tesz az biztonságos és hatásos:

Látta az interneten, azt hitte, biztonságos, Amerikában is használják az emberek. Nem volt orvosi felügyelet alatt, ezért úgy gondolom, figyelmeztetni kellene az embereket. Az interneten reklámozzák, bárki beszerezheti és tudtán kívül halálos veszélybe sodorhatja magát

- jelentette ki Laura, akinek szavait alátámasztja Dr. Gwilym Webb azon kijelentése is, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a fendebazol megelőzné vagy gyógyítaná a rákot.

Kiderült azonban, hogy Lee életét a májátültetés megmenthette volna. Erre azonban egy okból nem volt lehetősége: a halála előtti három hónapban alkoholt fogyasztott. Ez utóbbi és a féreghajtó pedig a májkárosodást mellett májzsugort is okozott számára.

Lee maga mondta el az orvosoknak, hogy online rendelte a szert Ukrajnából, miután olyan videókat látott, amelyek annak rákellenes hatásairól szóltak. Bár valószínűleg jó szándék vezérelte, hogy javítson az egészségi állapotán, ez a szándékos cselekedet végül tragikus következményekkel járt

- írja a TheSun.