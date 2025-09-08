Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Vérhold: így festette vörösre a Föld a teliholdat – képgaléria

vérhold
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 13:55
Vérholdnak a teljes holdfogyatkozás vöröses fényű teliholdját hívjuk. Ilyenkor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és a Hold a Föld teljes árnyékába lép. Ezt a vérholdat láthatta a szerencsés szemlélő szeptember 7-én este.

Vérholdnak a teljes holdfogyatkozás vöröses fényű teliholdját hívjuk. Ilyenkor a Föld a Nap és a Hold közé kerül, és a Hold a Föld teljes árnyékába lép. Mégsem sötétül el teljesen: a bolygónk légköre a rövidebb (kék) hullámhosszakat szétszórja, a hosszabb, vörös fény viszont megtörve „bekanyarodik” az árnyékba, és rozsdás árnyalatot ad a holdkorongnak. 

A vérhold teljes pompájában Fotó: Lehoczky Péter / MTI

A szín intenzitását a légkör állapota szabja meg: por, füst vagy vulkáni hamu sötétíti, tiszta levegő világosabb vöröset eredményez (Danjon-skála). A jelenség teljesen ártalmatlan, szabad szemmel is megfigyelhető. Nem okoz szokatlan árapályt: a gravitáció ugyanaz, mint bármely teliholdkor. A fogyatkozások időzítése pontosan számítható, mert a Hold pályája periodikus. A következő, Magyarországról megfigyelhető vérhold jelenség 2028. december 31-én lesz. Aki lemaradt róla vasárnap este vagy a felhők miatt nem látta a vérholdat és nem akar a következő időpontig várni, az most a galériánkban megnézheti. 

Galéria: Vérhold: így festi vörösre a Föld a teliholdat
Fotó: Bencsik Ádám, MTI, AFP
Vérhold: így festi vörösre a Föld a teliholdat

Nézd meg videón, hogy a Föld különböző pontjáról hogyan látták az égi jelenséget!

