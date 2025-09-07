Vasárnap a vérhold éjszakája lesz: hátborzongató teljes holdfogyatkozás vár ránk

Vasárnap teljes holdfogyatkozás lesz, amelynek látványa egyszerre lesz hátborzongató és lenyűgöző, hiszen a vérhold elég ritka, főleg, hogy csak tiszta égboltnál mutatja meg teljes pompáját.
A jelenség naplemente után lesz látható igazán. Ahogy a Hold felbukkan a keleti horizonton, már részben árnyék borítja, de 19:31-kor kezdődik az igazi színjáték: ekkor teljes egészében belemerül a Föld árnyékkúpjába. A maximumát 20 óra 12 perckor éri el, amikor a Hold színe sejtelmes, sötétvörösbe fordul, majd lassan barnás árnyalatot ölt - számol be róla a Köpönyeg.
20 óra 53 percig tart a teljes fázis, 82 percen keresztül csodálhatjuk a jelenséget, majd a részleges szakasz még több, mint egy órán át tart, majd a Hold lassan kiszabadul az árnyék fogságából.
Az ország keleti részén kicsit hamarabb, míg nyugaton később lesz látható az égi jelenség, de amennyiben az időjárás engedi az egész országban látható lesz a holdfogyatkozás. Egy kitakarásmentes keleti horizontot kell találni, úgy lesz a lehető lejobban élvezhető.
A Föld légköre adja a Hold titokzatos vörös színét. Mikor teljesen a Föld árnyékába kerül, eredetileg el kellene tűnnie, de a légkör megtöri és szétszórja a fényt. A rövidebb hullámhosszú fények kiszűrődnek, a hosszabb, vöröses árnyalatú sugarak viszont eljutnak a Holdig, amely ettől kapja hátborzongató színét. Ez ugyanaz a jelenség, amely a naplementéket festi vörösre.
A vérhold igazából nem más, mint egy teljes napfogyatkozás, csak a természet optikai játéka trükközik a fényekkel. A babona szerint ez sokszor baljóslatú és ijesztő a jelenség, amely a Hold és a Föld pályájának pontos találkozásakor következik be.
