4 csillagjegy számára hatalmas szerencsét hoz a Vérhold

Nem akármilyen égi jelenségben lesz részünk szeptember 7-én: ugyanis nem csak Telihold, de Holdfogyatkozás is lesz, ráadásul ezúttal az úgynevezett Vérholdban gyönyörködhetünk majd az égbolton. Hogy mi a Vérhold? Amikor teljes holdfogyatkozás idején a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses árnyalatot kap. E különleges jelenség természetesen nem csak látványra nem mindennapi, de asztrológiai szempontból is jelentős, már-már egyedülálló. Az univerzum kiváltképp négy csillagjegyet ölel majd ekkor a keblére: ők lesznek azok, akik igazán szerencsésnek érezhetik majd magukat az elkövetkező napok során. De hogy pontosan kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le a sors és a Vérhold kegyeltjeit!
Halak
A Hold épp a Halakban tartózkodik, ezzel valósággal megduplázva e csillagjegy energiáit, felerősítve az intuícióját, az empátiáját és a kreativitását. A jegy szülöttei számára egy spiritualitásban gazdag, gyógyító időszak kezdődik, ugyanakkor a véletlenek összjátéka számtalan szerencsés helyzetet is szül majd.
Rák
Az érzelmes, gondoskodó Rák felett eleve a Hold uralkodik, így rá alapból nagyobb hatással van a Telihold minden alkalommal. Most egyszerre hoz számára lezárást, felismeréseket és szerencsét, kiváltképp a családi élet területén.
Skorpió
E jegy nem csak nagy mélységekkel rendelkezik, de kész felfedezni rejtett világokat is, mely törekvése jól összhangba hozható a Halak csillagjeggyel, melyben a Hold jelenleg tartózkodik. Ennek köszönhetően a Skorpiók érzelmi áttörésekre vagy épp megtisztulásra, lelki sebek begyógyulására számíthatnak.
Bika
Érdekes, hogy míg a Bika épp a Halakkal ellentétes póluson helyezkedik el az asztrológiában, a szeptemberi teliholdból ő is tud profitálni. Szerencséje jelentkezhet a karrierjében, valamilyen kreatív folyamatban, esetleg a pénzügyek terén.
