4 csillagjegy számára hatalmas szerencsét hoz a Vérhold

Nem akármilyen égi jelenségben lesz részünk szeptember 7-én: ugyanis nem csak Telihold, de Holdfogyatkozás is lesz, ráadásul ezúttal az úgynevezett Vérholdban gyönyörködhetünk majd az égbolton. Hogy mi a Vérhold? Amikor teljes holdfogyatkozás idején a Hold nem tűnik el teljesen, hanem vöröses árnyalatot kap. E különleges jelenség természetesen nem csak látványra nem mindennapi, de asztrológiai szempontból is jelentős, már-már egyedülálló. Az univerzum kiváltképp négy csillagjegyet ölel majd ekkor a keblére: ők lesznek azok, akik igazán szerencsésnek érezhetik majd magukat az elkövetkező napok során. De hogy pontosan kikről is van szó? Horoszkópjuk alapján leplezzük le a sors és a Vérhold kegyeltjeit!

Nem csak Telihold, de Vérhold is vár ránk szeptember 7-én Fotó: Unsplash

Csillagjegyek, akikre rámosolyog a Vérhold

Halak

A Hold épp a Halakban tartózkodik, ezzel valósággal megduplázva e csillagjegy energiáit, felerősítve az intuícióját, az empátiáját és a kreativitását. A jegy szülöttei számára egy spiritualitásban gazdag, gyógyító időszak kezdődik, ugyanakkor a véletlenek összjátéka számtalan szerencsés helyzetet is szül majd.

Rák

Az érzelmes, gondoskodó Rák felett eleve a Hold uralkodik, így rá alapból nagyobb hatással van a Telihold minden alkalommal. Most egyszerre hoz számára lezárást, felismeréseket és szerencsét, kiváltképp a családi élet területén.