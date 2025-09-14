Urbex galéria: Rejtélyes halálesetek miatt hagyták magára az UFO-várost

Az urbex az utóbbi években kifejezetten nagy népszerűségnek örvend nem csak kis hazánkban, de a nagyvilágban is. Az elhagyatott helyek, kihalt épületek felkeresése nem csak izgalommal szolgál, de betekintést is nyújt egy régvolt élet mindennapjaiba – hiszen ezeken az elhagyatott helyeken szinte megállt az élet. Így van ez a 45 éve amortizálódó Sanzhi UFO-házak esetében is.
A Tajvanban található Sanzhi UFO-házakat 1978-ban kezdték el építeni. A különleges, csészealj-alakú házakból kialakított kisvárost amolyan turistacsalogató látványosságnak, üdülőtelepülések szánta az ázsiai ország. A dolgok azonban nem úgy alakultak, ahogy tervezték. Mindössze két év kellett ahhoz, hogy a nagy reményekkkel kecsegtető tervet magára hagyják. Ennek több oka volt. Az elsődleges természetesen a pénz: a befektetők szépen kihátráltak a projektből. Ugyanakkor számtalan rejtélyes haláleset is történt: megmagyarázhatatlan öngyilkosságok és halálos autóbalesetek, amelyek miatt sokan úgy vélték, hogy az üdülőváros nem csak anyagi csőd, de a kezdetektől fogva el is átkozták. Végül 1980-ban – a projekt kezdete után két évvel – le is állították az építkezést.
Az alábbi fotóra kattintva végignézheted galériánkat a titokzatos halálesetek miatt magára hagyott városról:
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák.
