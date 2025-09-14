Urbex galéria: Rejtélyes halálesetek miatt hagyták magára az UFO-várost

Az urbex az utóbbi években kifejezetten nagy népszerűségnek örvend nem csak kis hazánkban, de a nagyvilágban is. Az elhagyatott helyek, kihalt épületek felkeresése nem csak izgalommal szolgál, de betekintést is nyújt egy régvolt élet mindennapjaiba – hiszen ezeken az elhagyatott helyeken szinte megállt az élet. Így van ez a 45 éve amortizálódó Sanzhi UFO-házak esetében is.

Urbex fotón a Sanzhi UFO-házak egyike

Urbex fotók a titokzatos halálesetek miatt magára hagyott városból

A Tajvanban található Sanzhi UFO-házakat 1978-ban kezdték el építeni. A különleges, csészealj-alakú házakból kialakított kisvárost amolyan turistacsalogató látványosságnak, üdülőtelepülések szánta az ázsiai ország. A dolgok azonban nem úgy alakultak, ahogy tervezték. Mindössze két év kellett ahhoz, hogy a nagy reményekkkel kecsegtető tervet magára hagyják. Ennek több oka volt. Az elsődleges természetesen a pénz: a befektetők szépen kihátráltak a projektből. Ugyanakkor számtalan rejtélyes haláleset is történt: megmagyarázhatatlan öngyilkosságok és halálos autóbalesetek, amelyek miatt sokan úgy vélték, hogy az üdülőváros nem csak anyagi csőd, de a kezdetektől fogva el is átkozták. Végül 1980-ban – a projekt kezdete után két évvel – le is állították az építkezést.

