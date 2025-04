Már csak szellemek raboskodnak itt: fotókon a bő 30 éve elhagyatott börtön

Az utóbbi időben egyre divatosabbá válik az elhagyatott, már-már kísértetjárta helyek felkeresése, meglátogatása, felfedezése. Sok kíváncsiskodó még azt is megkockáztatja, hogy olyan területekre szökik be a látvány kedvéért, ahová talán egyáltalán nem lenne neki szabad. Annyi bizonyos: az úgynevezett urbex a reneszánszát éli. Nem véletlen, hogy az olyan helyek, mint egy rég bezárt, elhagyatott börtön is nagy érdeklődésre tarthatnak számot...

Az elhagyatott börtön vonzza a rejtélyes helyek szerelmeseit Fotó: Hans Lucas via AFP

Elhagyatott börtön, ahol már csak a rabok szellemei sínylődnek

Következő fotósorozatunk Franciaországban, Grasse városában készült. Egy olyan börtön romos falai közé pillanthatunk be, ahol évtizedek óta nem volt cellaellenőrzés, nem jött senki beszélőre. Az 1841 és 1843 között épült fegyintézet a fénykorában 72 fogvatartottnak jelentett kényszerű otthont, akikre 18 fős személyzet vigyázott. Végül 1992-ben zárták be.

