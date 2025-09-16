„Mit húznak ki belőlem?” – szülés után érte a sokk az anyukát

Egy anyukát óriási meglepetés ért, ugyanis elképesztő rekordot döntött újszülöttje.
A 40 éves Daniella Hines szeptember 3-án adott életet babájának a St. Joseph kórházban, Floridában. Fia 6,3 kilóval született, így a baba a Rochester Egyetem Egészségügyi Központja szerint kétszer akkora, mint egy átlagos újszülött.
Daniella első fia, Andre Jr., sem volt kicsi: 5,7 kilósan jött világra, az anyuka mégis azt mondja, ezúttal furcsán érezte magát.
Emlékszem, arra gondoltam: Mi az istent húznak ki belőlem? Hatalmas nyomást éreztem.
Amikor először meglátta a fiát, minden a helyére került. Elárulta, sem tudta hinni, hogy a hatalmas gyermek belőle jött ki. Ezután sok látogatója akadt, ugyanis az óriásbébi nem mindennapi látvány volt.
Olyan volt, mint egy celeb. Alig várom, hogy megmutathassam neki a képeket, amikor nagyobb lesz.
Daniella és férje is magasak, mindketten 180 centi felett vannak, így teljesen logikus volt, hogy gyermekeik nagyobbacskák lesznek. Most, pár hetesen a gyermek nagyon csendes és nyugodt, de amikor éhes, nyűgös lesz – írja a AOL.
