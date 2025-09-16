Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Mit húznak ki belőlem?” – szülés után érte a sokk az anyukát

újszülött
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 14:02
rekordbaba
Alig várják, hogy idősebb korában megmutassák a gyermeknek a képeket. Az újszülött jogosan nevezhető óriásbébinek.
CJA
A szerző cikkei

Egy anyukát óriási meglepetés ért, ugyanis elképesztő rekordot döntött újszülöttje.

"Mit húznak ki belőlem?" – anyuka újszülöttje döntötte meg a rekordot, el sem hiszed, mekkora
Daniella Hines újszülöttje döntött rekordot / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az újszülött testvére sem volt apró

A 40 éves Daniella Hines szeptember 3-án adott életet babájának a St. Joseph kórházban, Floridában. Fia 6,3 kilóval született, így a baba a Rochester Egyetem Egészségügyi Központja szerint kétszer akkora, mint egy átlagos újszülött.

Daniella első fia, Andre Jr., sem volt kicsi: 5,7 kilósan jött világra, az anyuka mégis azt mondja, ezúttal furcsán érezte magát.

Emlékszem, arra gondoltam: Mi az istent húznak ki belőlem? Hatalmas nyomást éreztem.

Amikor először meglátta a fiát, minden a helyére került. Elárulta, sem tudta hinni, hogy a hatalmas gyermek belőle jött ki. Ezután sok látogatója akadt, ugyanis az óriásbébi nem mindennapi látvány volt.

Olyan volt, mint egy celeb. Alig várom, hogy megmutathassam neki a képeket, amikor nagyobb lesz.

Daniella és férje is magasak, mindketten 180 centi felett vannak, így teljesen logikus volt, hogy gyermekeik nagyobbacskák lesznek. Most, pár hetesen a gyermek nagyon csendes és nyugodt, de amikor éhes, nyűgös lesz – írja a AOL.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu