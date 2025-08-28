Drámai életmentés: Magára hagytak egy újszülött kislányt Székesfehérváron

Újabb élet került biztonságba a székesfehérvári babamentő inkubátorban. Augusztus 27-én, szerda hajnalban egy aprócska kislányt helyeztek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház életmentő készülékébe.
A 1900 grammal született újszülöttet a kórház munkatársai szeretettel fogadták, és a Hajnal Panna nevet adták neki. A kislány jó egészségnek örvend, és a kórház közleménye szerint már most jó étvággyal indul neki az életnek.
Az inkubátor 2000 óta működik Székesfehérváron, válaszul az akkori tragikus csecsemőgyilkosságokra. Az azóta eltelt 24 évben számos gyermek – köztük most Hajnal Panna – kapott általa új esélyt a biztonságos életre.
