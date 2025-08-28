Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Drámai életmentés: Magára hagytak egy újszülött kislányt Székesfehérváron

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 19:20
Hajnal PannaSzékesfehérvárkislányinkubátor
Megszólalt hajnalban az inkubátor jelző.
K. C.
A szerző cikkei

Újabb élet került biztonságba a székesfehérvári babamentő inkubátorban. Augusztus 27-én, szerda hajnalban egy aprócska kislányt helyeztek el a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház életmentő készülékébe. 

kisbaba, baba, csecsemő, láb
Az üzem mosdójában szülte meg gyermekét, majd megölte. 
Fotó: Fé Ngô / Unsplash.com (illusztráció)

A 1900 grammal született újszülöttet a kórház munkatársai szeretettel fogadták, és a Hajnal Panna nevet adták neki. A kislány jó egészségnek örvend, és a kórház közleménye szerint már most jó étvággyal indul neki az életnek.

Az inkubátor 2000 óta működik Székesfehérváron, válaszul az akkori tragikus csecsemőgyilkosságokra. Az azóta eltelt 24 évben számos gyermek – köztük most Hajnal Panna – kapott általa új esélyt a biztonságos életre.


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu