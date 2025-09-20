Eljegyzésből rémálom: kis híján elvesztette az ujjait a menyasszony

Egy brit pár életének egyik legboldogabb napja majdnem borzalmas módon végződött. Jacob Bugliarello több év együttlét után megkérte kedvese, Iona Hadaway kezét. Az eljegyzés azonban nem várt fordulatot vett és a pár hamarosan a kórházban kötött ki. A menyasszony ujját az utolsó pillanatban mentették meg.

A nő az ujjára húzta a gyűrűt. Ekkor történt meg a baj (Képünk illusztráció) Fotó: Karl Tapales / GettyImages

Lánykérés, gyűrű az ujjon: pánik követte a boldog perceket

A férfi egy romantikus vacsora alatt kérte meg barátnője kezét augusztus 10-én. A nő boldogan igent mondott, majd próbálta felhúzni a gyűrűt az ujjára. Az eljegyzési gyűrű kicsit szűk volt, de a nő annyira izgatott volt, hogy végül sikeresen belepréselte az ujját.

Éreztem, hogy a gyűrű kicsit szűk, de beleszorítottam az ujjam. Izgatott voltam, és fel akartam húzni a gyűrűt

– mesélte a menyasszony.

Iona később rájött, hogy hatalmas hibát követett el. Amikor a pár bejelentette az eljegyzést, a boldog menyasszony próbálta levenni a gyűrűt, hogy megmutassa a családtagoknak, de nem tudta lehúzni az ékszert. A menyasszony és a család próbálta levenni a gyűrűt a nő ujjáról, sikeretlenül. Több módszert is kipróbáltak, mosogatószerrel akarták lecsúsztatni az ékszert, madzaggal próbálták lehúzni, de sehogy sem sikerült.

A kísérletek miatt egyre jobban megdagadt a nő ujja. A menyasszonynak végül el kellett menni a sürgősségire, mert a gyűrű szorítása egyre fájdalmasabbá vált.

Az orvosok ugyanazokkal a módszerekkel próbálkoztak, mint otthon a családtagok. Az eredménytelen kísérletek után meg kellett hozni a nehéz döntést, le kellett vágni az új eljegyzési gyűrűt.

Az orvosok szerint ha Iona nem ment volna el aznap a kórházba, akkor valószínűleg elvesztette volna az ujját. Az ékszer ekkorra ugyanis már annyira elzárta a vérkirengést, hogy a testrész hamarosan elhalt volna. A menyasszony gyors reakciója mentette meg az ujját az amputálástól – írja a Ladbible.