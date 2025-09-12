Nem várt bejelentés: az esküvő előtt felbontotta az eljegyzését a Vámpírnaplók sztárja

Shaun White és Nina Dobrev öt év után felbontották eljegyzésüket. A 39 éves snowboardbajnok még 2024 októberében kérte meg a Vámpírnaplók 36 éves sztárjának a kezét egy 5 karátos gyémántgyűrűvel.

Fotó: Forrás: unsplash (Képünk illusztráció)

Egy, a párhoz közel álló forrás szerint „ez egy közös döntés volt, és nem volt könnyű, de szeretettel és egymás iránti mély tisztelettel hozták meg” - számol be róla a People. A lap kereste a White és Dobrev képviselőit, de egyelőre nem reagáltak.

Az egykori szerelmes párt utoljára 2025. augusztus 31-én fotózták együtt Los Angelesben, ahol együtt, kézen fogva sétáltak. Szeptember 7-én, a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon Dobrev már az eljegyzési gyűrűje nélkül jelent meg. Az eljegyzési posztját is törölte, ami az Instagram tetején volt rögzítve azóta, hogy White 2024 októberében feltette a nagy kérdést.

Nina Dobrev a szakítás előtt egy sokatmondó posztot tett közzé, ami azonnal beindította a találgatásokat. A rajongók újra előszedték a színésznő által néhány nappal ezelőtt közzétett TikTok-videót, amelyben Dobrev egy hangfelvételen arról beszél, hogy „10 másik nő próbál megjavítani” egy férfit.