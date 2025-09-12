Miley Cyrusnak végleg annyi – Liam Hemsworth eljegyezte kedvesét

Liam Hemsworth és párja, Gabriella Brooks a következő szintre emelték kapcsolatukat: eljegyezték egymást.

Liam Hemsworth eljegyezte kedvesét

Fotó: Forrás: Stocksnap/Pixabay

A 29 éves Brooks bejelentette, hogy a 35 éves Hemsworthtel házasságra készülnek. A modell Instagramon közölte a nagy hírt, ahol megosztott egy közös képet, majd megmutatta gyönyörű eljegyzési gyűrűjét is. A képsorozatból az is kiderült, hogy Hemsworth egy varázslatos tengerparton tette fel a nagy kérdést. A gyűrű egy lenyűgöző, hatalmas gyémánttal volt díszítve.

Brooksot nemrég kapták lencsevégre Ibizán a gyűrűjével, és már akkor elterjedt a pletyka, hogy a színész megkérte kedvese kezét, a rajongók csak a hivatalos megerősítésre vártak.

Az ausztrál pár 2019 óta randizik, de csak 2021-ben tették hivatalossá a kapcsolatukat. Most pedig csatlakoztak az idei év eljegyzett hírességeihez, olyan párok mellé, mint Selena Gomez és Benny Blanco, vagy Taylor Swift és Travis Kelce.

Hemsworthnek nem ez lesz az első házassága: 2018-ban vette feleségül Miley Cyrust, akitől 2020-ban vált el - írja a People.