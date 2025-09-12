Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Miley Cyrusnak végleg annyi – Liam Hemsworth eljegyezte kedvesét

Miley Cyrus
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 12. 16:12
eljegyzésLiam Hemsworthházasság
A pár 2019 óta van együtt.
CJA
A szerző cikkei

Liam Hemsworth és párja, Gabriella Brooks a következő szintre emelték kapcsolatukat: eljegyezték egymást.

Liam Hemsworth eljegyezte kedvesét
Liam Hemsworth eljegyezte kedvesét
Fotó: Forrás: Stocksnap/Pixabay

A 29 éves Brooks bejelentette, hogy a 35 éves Hemsworthtel házasságra készülnek. A modell Instagramon közölte a nagy hírt, ahol megosztott egy közös képet, majd megmutatta gyönyörű eljegyzési gyűrűjét is. A képsorozatból az is kiderült, hogy Hemsworth egy varázslatos tengerparton tette fel a nagy kérdést. A gyűrű egy lenyűgöző, hatalmas gyémánttal volt díszítve.

Brooksot nemrég kapták lencsevégre Ibizán a gyűrűjével, és már akkor elterjedt a pletyka, hogy a színész megkérte kedvese kezét, a rajongók csak a hivatalos megerősítésre vártak.

Az ausztrál pár 2019 óta randizik, de csak 2021-ben tették hivatalossá a kapcsolatukat. Most pedig csatlakoztak az idei év eljegyzett hírességeihez, olyan párok mellé, mint Selena Gomez és Benny Blanco, vagy Taylor Swift és Travis Kelce.

Hemsworthnek nem ez lesz az első házassága: 2018-ban vette feleségül Miley Cyrust, akitől 2020-ban vált el - írja a People.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu