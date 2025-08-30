Sokkoló diagnózis érte a skóciai Aberdeenshire-ben élő 44 éves Richard Gospelt: a farmer éveken át a hátát hasító fájdalmakat a fizikai munkának tudta be, ám egy szemvizsgálat felfedte, hogy valójában egy agresszív agydaganat áll a tünetek mögött.

A diagnózis amitől mindenki retteg

Richard 2023-ban kezdett éles, szúró fájdalmakat és zsibbadást érezni a fej hátsó részén, ám mindezt a kemény állattenyésztői munkának tulajdonította. Ám amikor 2024 januárjában autóvezetés közben kettős látás jelentkezett nála, orvoshoz fordult. Egy szemvizsgálat során nyomást találtak a jobb szem mögött, majd az MRI kimutatta a lesújtó igazságot: Richard egy agresszív, 4-es stádiumú asztrocitómában szenved.

Azonnali műtétre volt szükség, melynek során az orvosok eltávolították a daganat nagy részét. Hathetes kemoterápia és sugárkezelés követte, majd egy újabb műtét 2024 decemberében. 2025-ben további kemoterápián esett át, és most szeptemberben újabb vizsgálatok várnak rá, amelyek remélhetőleg kimutatják: a betegség visszahúzódott.

Azt hittem, csak a munkám okozza a fájdalmat – aztán elmentem egy szemvizsgálatra, és kiderült a sokkoló diagnózis

A kemény sorscsapás nemcsak Richard életét forgatta fel, hanem a farmját is: kénytelen volt megválni birkáitól, mivel nem tudta tovább gondozni őket, bár néhány szarvasmarhát megtartott.

A gazdálkodás hosszú távú tervezést igényel, de egy agydaganat mellett minden bizonytalanná válik

– vallotta be.

Felesége, Catherine, aki ápolónőként dolgozik, büszkén beszélt férje kitartásáról és bátorságáról:

Richard sosem adja fel, még ha lassítania is kellett. A legutóbbi vizsgálatok biztatóak voltak, reméljük, most végre egy kis szünethez jut a kezelésekben.

Richard története azonban nemcsak szomorú: a férfi erőt is kovácsolt belőle. 2025 augusztusában feleségével közösen megmászták az 1155 méter magas Lochnagar csúcsát, és ezzel több mint 1000 fontot gyűjtöttek az agydaganatos kutatások támogatására. A Brain Tumour Research szervezet szerint Richard példája inspiráló bizonyíték arra, hogy a remény és az emberi kitartás a legsötétebb időkben is utat mutathat, írja a Mirror.