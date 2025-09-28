Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tragédia az esküvőn: összeesett, majd meghalt a vőlegény, miközben feleségével táncolt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 21:00
Szörnyű tragédia rázta meg a gyönyörű napot.

Szívszorító tragédia árnyékolta be egy fiatal pár nagy napját: az egyiptomi Aswanban rendezett esküvőn a vőlegény, Ashraf Abu Hakam a táncparketten esett össze, és életét vesztette.

Szeptember 25-én, csütörtökön tartották az esküvőt, amely örömteli ünneplésnek indult. A fiatal vőlegény menyasszonyával táncolt, kezében egy Saidi botot lengetve – ez a tradicionális egyiptomi tánchoz tartozó kellék. A vendégek még tapsoltak és biztatták, amikor a férfi hirtelen összeesett a parketten. A násznép döbbenten figyelte, ahogy a boldog pillanatok rémálommá váltak.

A jelenlévők azonnal a segítségére siettek, és mindent megtettek, hogy újraélesszék, ám a próbálkozások sikertelenek maradtak. Hamar kiderült, hogy szívinfarktust kapott, és perceken belül életét vesztette.

Ashraf Abu Hakam és menyasszonya egy nappal korábban még jegyességük ünnepét is megtartották, így a tragédia még felfoghatatlanabb volt szeretteik számára. Barátai a közösségi médiában emlékeztek meg róla, „élettel teli” és „a jövőjéért izgatott” férfiként írták le, akinek hirtelen halála sokkolta a közösséget.

Az eset néhány nappal azután történt, hogy Boszniában szintén tragédia árnyékolt be egy esküvőt: a 26 éves influenszer, Adna Rovčanin-Omerbegović szeptember 13-án házasodott össze, ám röviddel az esküvő után megbetegedett, kórházba került, és szeptember 15-én életét vesztette, írja a People.

Az egyiptomi tragédia megrázta a közvéleményt: egy férfi, aki tele volt reménnyel és élettel, éppen élete legboldogabb napján távozott a szerettei köréből. Esküvőjének emléke örökre fájdalmas mementó marad a család és a barátok számára.

 

 

