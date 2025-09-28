Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start ProgramSallai Nóra balesete
„Szopogatós tablettákat szedtem a torokfájásomra – aztán kiderült, hogy rákos lettem az orális szextől”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 28. 10:30
A 49 éves anya megdöbbent, amikor torokfájás után orofaringeális rákkal diagnosztizálták.
Egy édesanya, aki torokfájására szopogatós tablettákat szedett, megbénult a félelemtől, amikor kiderült, hogy a fájdalma mögött valójában rák áll, amelyet „nagy valószínűséggel orális szex okozott”.

Fotó: freepik.com

Leanne Addis 2024 februárját kezdődően tíz héten át szenvedett torokfájástól, és szopogatós tablettákkal, valamint paracetamollal próbálta enyhíteni a fájdalmat. Amikor azonban egy szilva nagyságú csomó jelent meg a nyaka jobb oldalán, és a szája is vérezni kezdett, 2024 májusában felkereste a háziorvosát.

A háromgyermekes édesanya megbénult a félelemtől

A háromgyermekes anya antibiotikumkúrát kapott, majd kórházi specialistákhoz irányították, akik vizsgálatokat és biopsziát rendeltek el. Két héttel később Leanne megkapta a lesújtó hírt: orofaringeális rákkal küzd – az orvosok szerint a betegséget a szexuális úton terjedő HPV 16-os típusa okozta.

Leanne pontosan tudta, milyen kegyetlen lehet a kezelés, mivel épp nemrég nézte meg Rhod Gilbert „A Pain In The Neck” című, rákbetegségről szóló dokumentumfilmjét, mielőtt őt is diagnosztizálták volna. A kimerítő kemoterápiás és sugárkezelések után Leanne – aki a diagnózis idején mindössze hat hónapja járt vőlegényével, az 56 éves John Graham-mel – mostanra tünetmentes, és kéthavonta jár kontrollvizsgálatokra.

„Amikor közölték velem, hogy rákos vagyok...” 

A dél-walesi Swansea-ből származó Leanne így nyilatkozott:

„Amikor közölték velem, hogy rákos vagyok, őszintén szólva inkább mások miatt aggódtam. Johnnal akkor még csak hat hónapja voltunk együtt, épp azt terveztem, hogy végleg hozzáköltözöm Swansea-be.

A gyerekeim is eszembe jutottak, rengeteg minden kavargott a fejemben. Ugyanaz a HPV vírus okozta, mint ami a méhnyakrákot is – fogalmam sem volt róla, hogy a torkodban is kialakulhat tőle rák. Azt mondták, szexuális úton terjed, és a legtöbb ember szervezete képes legyőzni, de az enyém nem tudta, és így alakult ki a betegség.”

Ekkorra már el is terjedt. Ott volt a szájpadlásomon, a nyelvem tövén és a nyirokcsomóimban is. Szenvedélyes csókolózással is elkapható, de szinte biztos, hogy orális szex útján fertőződtem meg. A diagnózis utáni napon leültem Johnnal, és újranéztük a Rhod Gilbert dokumentumfilmet, mert fontosnak tartottam, hogy tudja, min fogunk keresztülmenni.

Hozzátette:

Azt mondtam neki: „ha most úgy döntesz, hogy kiszállsz, teljesen megértem, hiszen csak hat hónapja vagyunk együtt.” Erre ő azt válaszolta: „soha többé ne mondd ezt nekem”.

Leanne, aki életének legjobb formájában volt – két ruhaméretet fogyott, elkezdett futni és netballozni –, amikor megkapta a diagnózist, így még jobban megdöbbent a hallatán.

„Életem legfittebb és legegészségesebb időszakát éltem. Futottam, netballoztam, egészségesen étkeztem. Körülbelül tíz hete fájt a torkom. Emellett egy szilva nagyságú csomó is megjelent a nyakam jobb oldalán. Ez márciusban történt, és azt hittem, csak egy szokásos torokfájás – az évnek ebben az időszakában –, ezért vettem szopogatós tablettákat. Ahogy telt az idő, egyre inkább úgy éreztem, hogy ez már túl régóta tart.”

Nagyon fontos a megelőzés: Leanne mindenkit arra biztat, hogy adassa be a HPV elleni oltást

Leanne így emlékezett vissza a borzalmas időszakra:

A fájdalom elviselhetetlen volt. Elveszíted az étvágyad – ezért is kellett táplálópumpára állnom –, három hónapig ágyhoz voltam kötve. Karácsony után kezdtem egy kicsit jobban lenni, márciusban pedig lassan visszatértem néhány korábbi tevékenységemhez. A nyakamon lévő duzzanat a nyirokcsomómból eredt, és a kezelés hatására leapadt. Még nem tértem vissza a sporthoz, még mindig kimerült vagyok.

Most, hogy már 12 hónap telt el a kezelése befejezése óta, Leanne arra biztat mindenkit, hogy vizsgáltasson ki minden szokatlan tünetet, és ha jogosult rá, adassa be a HPV elleni oltást.

Csak most kezdem igazán feldolgozni, min mentem keresztül. Fogalmam sem volt róla, mennyire beteg voltam. Kéthavonta járok kontrollra a kezelőorvosomhoz. Jelenleg – lekopogom – semmilyen jel nem utal arra, hogy a rák visszatért volna

„Nagyon fontos, hogy a nők rendszeresen járjanak méhnyakrákszűrésre. Az orvos mindent látott már, teljesen normális, ha valaki ideges emiatt, de még mindig jobb, mint az alternatíva. Továbbra is folyamatosan hangsúlyozni fogom a HPV elleni védőoltás fontosságát, hogy másoknak ne kelljen ugyanezen keresztülmenniük”

– idézi az édesanyát a Mirror

 

