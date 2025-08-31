"Sokat dolgozott, szorgalmas volt" – háborús akna végzett egy tinivel

A közép-boszniai Donoj közelében háborús aknára lépett egy 19 éves fiú. A Dnevni Avaz című boszniai napilap vasárnap azt közölte, hogy a fiatal az 1991-1995-ös évekből, a délszláv háborúkból visszamaradt elaknásodott területre lépett, hogy összeterelje az állatait.
Sokat dolgozott, szorgalmas volt. Küzdöttünk a betevő falatért
– idézi a férfi édesanyját a Paraméter.
A fiú csak a kecskékre vigyázott, amikor az állatok betévedtek az aknás területre, ő pedig természetesen utánuk ment. A hírportál azt írja, hogy a család a Hodzici faluban élt, innen űzték ki a háború alatt a bosnyákokat, de ők nemrégiben visszatértek. Korábban több lakos is életét vesztette a veszélyes aknamezőn, amely most is életet követelt.
Bosznia-Hercegovina a világ egyik legaknaveszélyesebb országa. Az aknamentesítési központ legfrissebb adatai szerint a több mint 800 négyzetkilométeres területen körülbelül 170 ezer, máig rejtve maradt vagy elfeledett akna található. Az elaknásított területek közelében még mindig 132 ezer ember él.
A boszniai Szerb Köztársaság és a Bosznia-hercegovinai Föderáció határvonalán húzódik meg a legnagyobb aknamező. A háború vége óta is szedi halálos áldozatait a mező, mintegy 1781 ember lett a robbanás áldozata és 624-en bele is haltak. 53 tűzszerész mentési folyamat közben vesztette életét.
