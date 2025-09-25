Beindult a találgatás, Buzsik Borka új fotója kérdéseket vet fel

A minap egy családi fotón láthattuk együtt Szoboszlai Dominikot, Buzsik Borkát és közös kislányukat, a napokban pedig Borka Instagram-sztorija indította be a találgatásokat. A barna bőrbelső elegáns részletei alapján a követők azóta próbálják kideríteni, milyen kocsiban ülhetett – az már biztosnak tűnik, hogy Porsche, de a pontos típus még találgatás tárgya.

Egy Instagram-sztori elég volt, hogy a rajongók nyomozni kezdjenek Szoboszlai Dominik szerelme, Buzsik Borka autója után (Fotó: BORS)

Buzsik Borka ismét luxust villantott

A Porsche-rajongók szerint Buzsik Borka autója lehet akár a családosok körében kedvencnek számító Cayenne, amely újonnan több mint 62 millió forintba kerül, és a legerősebb változatai akár 300 km/h-ig is felgyorsulnak. Ez a modell tágas, elegáns, és tökéletesen passzolhat egy olyan fiatal anyukához, aki egyszerre keresi a biztonságot és a luxust.

Mások inkább a sportosabb, kompaktabb Macanra tippelnek, amely 41 millió forint körül indul, és elektromos változataival is villámgyors, 5,7 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, végsebessége pedig 220–240 km/h körül mozog.

A harmadik lehetőség a különleges megjelenésű Panamera, ami inkább a limuzinok világát idézi, miközben vérbeli sportautó: újonnan 60 millió forint környékén kínálják, és a legerősebb verziói 300 km/h feletti sebességet is tudnak. Akármelyik modellről legyen szó, az biztos: a Porsche minden részletében a luxust, a stílust és a teljesítményt testesíti meg – pontosan azt a világot, amit a Szoboszlai család képvisel.

Akár a tágas Cayenne, akár a sportosabb Macan vagy a kényelmes Panamera a befutó, egy biztos: a Porsche tökéletes választás lehet a Szoboszlai család számára, hiszen most, hogy megszületett a kislányuk, a stílus mellett a kényelem, a biztonság és a családias utazások is előtérbe kerülnek.