„Örökre a szívünkben maradsz” – 28 éves férfi életét követelte a munkahelyi tragédia

Megdöbbentő munkahelyi tragédia rázta meg az Egyesült Államokat: David Morais, egy mindössze 28 éves férfi vesztette életét egy munkahelyi balesetben Massachusetts államban.
A fiatal férfi szeptember 23-án, kedden délután dolgozott az Avonban található Materia Millwork műhelyben, amikor a baleset történt. A hatósági közlemények szerint rétegelt lemezeket mozgatott, amikor olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Az esethez az Avon rendőrség és az Avon tűzoltóság egységei érkeztek ki, akik megállapították, hogy a férfi már nem mutat életjeleket. A tragédia kivizsgálásába bekapcsolódott a Massachusetts állami rendőrség, az OSHA (Munkavédelmi Hivatal) és az igazságügyi orvosszakértő is.
A munkahely közössége a közösségi médiában osztotta meg gyászát. Nyilatkozatukban így fogalmaztak:
Összetört a szívünk a tragikus baleset miatt. David több volt, mint egy értékes munkatárs. Barát, mesterember és olyan ember volt, akit szerencsésnek mondhatunk, hogy ismerhettünk.
A cég hozzátette:
Gondolataink David családjával és szeretteivel vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. A biztonság mindig is az elsődleges szempont marad nálunk.
A tragikus esemény kivizsgálása továbbra is zajlik, miközben a közösség és a munkatársak David emlékét őrzik, írja a People.
