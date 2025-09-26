Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Sokkoló baleset: villanyoszlop dőlt egy nagymamára és unokájára

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 06:55
A helyszínt azonnal ellepték a hatóságok.
B. V.
Felfoghatatlan baleset történt, miután egy villanyoszlop rádőlt egy hétéves kisfiúra és nagymamájára. Az iskolást és az idős asszonyt azonnal kórházba szállították, kettejük közül az unoka szenvedett súlyosabb sérüléseket, ő jelenleg is intenzív ellátásra szorul, ellenben nagymamájával, aki közepes súlyosságú traumákat szenvedett. Őt alapellátásban kezelik.

Azonnal mentő rohant a baleset helyszínére.
Azonnal mentő rohant a baleset helyszínére / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A hatóságok ellepték a baleset helyszínét Spanyolországban

A sokkoló eset szeptember 24-én, helyi idő szerint nem sokkal este fél hét után a Kanári-szigeteken, Firgas településén történt. Mint kiderült, a baleset azok után következett be, hogy egy teherautó beleakadt egy villany- és telefonoszlop vezetékeibe, kitépte azokat a helyéről, és az oszlop rádőlt egy gyermekre és a nagymamájára.

A balesetet követően a mentők mellett a helyszínre vonult a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a polgárőrség is, írja a Mirror.

 

