Sokkoló baleset: villanyoszlop dőlt egy nagymamára és unokájára

Felfoghatatlan baleset történt, miután egy villanyoszlop rádőlt egy hétéves kisfiúra és nagymamájára. Az iskolást és az idős asszonyt azonnal kórházba szállították, kettejük közül az unoka szenvedett súlyosabb sérüléseket, ő jelenleg is intenzív ellátásra szorul, ellenben nagymamájával, aki közepes súlyosságú traumákat szenvedett. Őt alapellátásban kezelik.

Azonnal mentő rohant a baleset helyszínére / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A hatóságok ellepték a baleset helyszínét Spanyolországban

A sokkoló eset szeptember 24-én, helyi idő szerint nem sokkal este fél hét után a Kanári-szigeteken, Firgas településén történt. Mint kiderült, a baleset azok után következett be, hogy egy teherautó beleakadt egy villany- és telefonoszlop vezetékeibe, kitépte azokat a helyéről, és az oszlop rádőlt egy gyermekre és a nagymamájára.

A balesetet követően a mentők mellett a helyszínre vonult a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a polgárőrség is, írja a Mirror.