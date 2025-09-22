"47 évesen lettem először terhes, egy Temuról rendelt apróság mindent megváltoztatott!"

Egy 47 éves brit nő, Michelle Cisco-Pinheiro éveken át küzdött a gyermektelenség fájdalmával. Fiatalon méhnyakrákot diagnosztizáltak nála, később pedig policisztás ovárium szindrómát (PCOS), ezért orvosai szinte lehetetlennek tartották, hogy valaha édesanya legyen. Trollok is támadták online, akik szerint férje, a nála tíz évvel fiatalabb Nilton jobban tenné, ha elhagyná. Amikor végre terhes lett, pedig megkapta: inkább vetesse el!

A nő éveken át küzdött, mígnem egy nap terhes lett (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A nő ennél boldogabb nem is lehetne: terhes lett

Minden megváltozott 2024 áprilisában, amikor Michelle szokatlan éhségrohamokat érzett, és elővette egy régi, Temuról vásárolt, mindössze 1 fontos terhességi tesztet. Megdöbbenve látta, hogy pozitív. Többször is megismételte, és mindegyik ugyanazt az eredményt mutatta.

Először azt hittem, hibás. De amikor Niltonnal szembesültünk a valósággal, csak sírtunk – ez volt életünk legnagyobb csodája

– mesélte.

2025 januárjában megszületett kisfiuk, Emmanuel Zane, bár négy héttel korábban a vártnál. A terhesség ugyan magas kockázatú volt, mégis szerencsésen zajlott. Michelle elmondása szerint minden pillanatot kincsként él meg, az első mosolytól az első fogacskáig.

A boldogság mellett azonban kegyetlen megjegyzésekkel is szembe kell néznie. Voltak, akik azt mondták, férje biztosan el fogja hagyni, vagy hogy ennyi idősen felelőtlen vállalni egy gyermeket. Sőt, néhányan az abortuszt javasolták neki.

Nagyon fájt, de inkább azokra a nőkre figyelek, akik azt írják, reményt adtam nekik

– idézi az édesanya szavait a The Sun.

Michelle szerint az anyaság később érkezett számára, de épp a megfelelő időben. Érettebbnek, türelmesebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, mint fiatalon.

Most tudom igazán mindazt megadni Emmanuelnek, amit megérdemel. Ő a csodám, és végre teljesnek érzem az életem.

– zárta le gondolatait csillogó szemekkel az anyuka.