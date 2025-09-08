8 film, ami nélkül nincs igazi babavárás

Nagy pocakkal mindent más szemmel néz az ember. A házsártos szomszéd néni is hirtelen gyanúsan aranyos lesz, a bevásárlás alatt akár egy paradicsom is mély üzenetet képes hordozni, és persze a végtelen fekve mozizás katarzisa sem kivétel.

Egyrészt úgyis eljön az a pillanat, amikor már semmi mást nem kényelmes csinálni, kizárólag asztalra felpolcolt lábakkal tévézni (hason billegő popcorn, vagy fagyi, vagy mindkettő társaságában), másrészt pedig nagyon jó úgy érezni, hogy nem vagyunk egyedül, mások is furcsák akkor éppen, amikor a gyereküket várják.

Összeszedtem a számomra legcukibb filmeket, amiket Magyarországon is bemutattak, és amikhez szerintem szinte minden kismama – vagy az őket elszenvedő család – tud egy saját történetet kapcsolni.

Áldatlan állapotban (Nine Months, 1995)

A kilencvenes évek romantikus vígjáték-klasszikusa Hugh Granttel és Julianne Moore-ral. Az örök agglegény, aki teljes pánikba esik, amikor kiderül, hogy apa lesz. A poénok nagy része abból fakad, hogy a férfiak tényleg nem mindig értik, miért sírunk azon, hogy elfogyott a jégkrém este tízkor. Nálunk a kanapén a férjem konkrétan felnevetett azon a jeleneten, ahol Hugh Grant a bababoltban idegösszeomlik a kiságyak árától – mondjuk, nehéz nem azonosulni vele.

Juno (2007)

Ez nem a cukiskodásról szól, hanem a nyers valóságról – egy tini lány, aki várandós lesz, és nem menekül, hanem döntést hoz. Ellen Page (most Elliot Page) fergetegesen hozta azt a kamaszt, aki egyszerre gyerek és anya-anyag. Miért fontos? Mert terhességről nemcsak rózsaszín szűrőn át lehet beszélni. És azért is, mert mindenki emlékszik rá, milyen volt fiatalon a „na most mi lesz?” érzés. Egy nagyon bájos, nagyon érzékeny, és elég régi film ahhoz, hogy tényleg cuki legyen.

Felkoppintva (Knocked Up, 2007)

Ez a tipikus „egyéjszakás kalandból szülőség lesz” sztori, tele kínos és vicces helyzettel. Katherine Heigl és Seth Rogen párosa megmutatja, hogy a terhesség nem mindig romantikus gyertyafény és babanapló, hanem hányinger, hormonvihar és fura szülésfelkészítő órák. A férfi nézők imádják, mert végre van egy film, ahol az apajelölt is bénázik, nem csak a nők vannak pellengéren.