Lola visszaszólt a kommentelőknek: Nagy pocakja miatt kritizálják az énekesnőt

Lola énekesnőként és műsorvezetőként is hosszú évek óta meghatározó alakja a honi médiának, és rengeteg rajongója van. Idén áprilisban jelentette be, hogy gyermeket vár, alaposan rácáfolva arra az orvosra, aki nem tartotta elég fiatalnak a szüléshez. Lola és férje azóta alig várják, hogy ősszel megszülessen kislányuk.

Lola terhessége alatt is bátran kiáll az internetes bántalmazás ellen (Fotó: Ripost)

A napokban Lola megosztotta a kismama fotózásán készült képeket, ám a kommentek érthetetlen módon nem kímélték, így az énekesnő úgy érezte, hogy válaszolnia kell. „Létezik egy olyan generáció, aki azt érzi, hogy mindenről véleményt kell mondania. Meg kell osztania, hogy rondának lát. Szerinte egy normális terhes has nem így néz ki. Egyébként is egy valamire való nő ilyenkor terhesruhákat hord. Mert azt kell!” - írta Lola egy Instagram-posztban és hozzátette, hogy a kommentek között voltak olyanok, akik magamutogatónak és túlbuzgónak nevezik, mivel még sportol és színpadra is áll.

Lola terhessége előtt nem volt kibékülve külsejével

Az énekesnő bevallotta, régen sokat küzdött, hogy elfogadja kinézetét még a terhesség előtt, de mára már nagyon jól érzi magát a bőrében. „Huszonévesen teljesen pánikba estem, ha a barátaim strandra akartak menni, mert számomra kész tortúra volt, hogy fürdőruhában kell lennem. A színpadon is igyekeztem olyan ruhákat viselni, amik sokat takartak. Ha néha többet mutató ruhában láthattatok, ott bizony órákig győzködött a stylistom, hogy ez jó lesz így. Nem szerettem és szégyelltem a testem” - mesélte Lola és kiemelte, hogy most hiába a plusz kilók és a pocak, teljesen jól érzi magát a külsőjével kapcsolatban.

Lola nem érti, miért van ennyi gyűlölet az emberekben (Fotó: hot! magazin)

„Megdöbbentő, hogy a mi társadalmunkban a nő, hogyan tudja bántani és alázni a másik nőt és szívből remélem, hogy a hölgyek a saját lányaikkal vagy az unokáikkal soha nem beszéltek így” - kezdte meg TikTok-videóját Lola, aki beszámolt a tapasztalatairól és pár gyűlölködő kommentet is megmutatott, amit a posztja alatt kapott.

Gusztustalan és ízléstelen egy ilyen intim dolgot mutogatni

- írta az egyik kommentelő és emellett több hozzászólás is érkezett, amelyek gusztustalannak gondolják a képet és vannak olyan emberek, akik pedig azt gondolják, hogy ezekkel a fotókkal Lola rombolja a hírnevét és egy normális nő ilyet nem posztol.