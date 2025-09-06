Csak fürödni szeretett volna a tengerben: húsevő baktérium támadta meg az édesanyát

Egy kétgyermekes családanya, Genevieve Gallagher csak élvezni szerette volna pihenését a tengerparton, azonban az majdnem tragédiával végződött. A 49 éves asszony ugyanis egy apró, ártalmatlannak tűnő karcolást követően majdnem életét vesztette, miután húsevő baktériummal fertőződött meg a floridai Pensacola Beach közelében lévő Santa Rosa Soundban való fürdés közben.

Húsevő baktériummal fertőződött meg fürdés közben Fotó: Unsplash

Genevieve-nek eleinte fogalma sem volt róla, mi történt. Három nappal később azonban a bal lába hirtelen felpuffadt. Hólyagos lett és égető fájdalmat érzett.

Olyan, mintha valaki benzint öntött volna valaki a lábamra és felgyújtotta volna

- emlékezett vissza a családanya, aki végül kórházba került, ahol az orvosok azonnal sürgősségi műtétre vitték őt. Ott derült ki, hogy Genevieve egy úgynevezett Vibrio vulnificus baktériummal fertőződött meg, amely életveszélyessé is válhat.

A sebészeknek végül, hogy megmentsék az életét, a térde alatti szövetek nagy részét el kellett távolítaniuk, egészen a csontig, hogy megállítsák a fertőzés terjedését. Genevieve ennek ellenére is szeptikus sokkot kapott, majd szervei leálltak. Lélegeztetőgépre került, ami miatt családja attól félt, nemcsak a lábát, hanem az életét is elveszíti. Az anyát azóta pedig többször is megműtét azonban sikertelen izomátültetés után még mindig kórházban van és várhatóan további 2–3 hétig ott marad.

Ha ránézek a lábamra, már nem is látszik a sajátomnak. El van torzulva.

Történetét hallva a Floridai Egészségügyi Minisztérium figyelmeztetett: soha ne menjünk a tengerbe friss vágással vagy sebbel, mert a baktérium a meleg tengervízben él, de akár fertőzött tengeri étel elfogyasztásával is bejuthat a szervezetbe. Az Egyesült Államokban évente mintegy 80 000 Vibrio-fertőzés fordul elő, írja a TheSun.