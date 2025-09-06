Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csak fürödni szeretett volna a tengerben: húsevő baktérium támadta meg az édesanyát

baktérium
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 21:30
betegségfertőzés
Senki nem sejtette, mi lesz egy apró karcolásból.
B. V.
A szerző cikkei

Egy kétgyermekes családanya, Genevieve Gallagher csak élvezni szerette volna pihenését a tengerparton, azonban az majdnem tragédiával végződött. A 49 éves asszony ugyanis egy apró, ártalmatlannak tűnő karcolást követően majdnem életét vesztette, miután húsevő baktériummal fertőződött meg a floridai Pensacola Beach közelében lévő Santa Rosa Soundban való fürdés közben.

tengerpart, nyaralás, vakáció, tenger
Húsevő baktériummal fertőződött meg fürdés közben Fotó: Unsplash

Genevieve-nek eleinte fogalma sem volt róla, mi történt. Három nappal később azonban a bal lába hirtelen felpuffadt. Hólyagos lett és égető fájdalmat érzett.  

Olyan, mintha valaki benzint öntött volna valaki a lábamra és felgyújtotta volna

 - emlékezett vissza a családanya, aki végül kórházba került, ahol az orvosok azonnal sürgősségi műtétre vitték őt. Ott derült ki, hogy Genevieve egy úgynevezett Vibrio vulnificus baktériummal fertőződött meg, amely életveszélyessé is válhat.

A sebészeknek végül, hogy megmentsék az életét, a térde alatti szövetek nagy részét el kellett távolítaniuk, egészen a csontig, hogy megállítsák a fertőzés terjedését. Genevieve ennek ellenére is szeptikus sokkot kapott, majd  szervei leálltak. Lélegeztetőgépre került, ami miatt családja attól félt, nemcsak a lábát, hanem az életét is elveszíti. Az anyát azóta pedig többször is  megműtét azonban sikertelen izomátültetés után még mindig kórházban van és várhatóan további 2–3 hétig ott marad.

Ha ránézek a lábamra, már nem is látszik a sajátomnak. El van torzulva.

Történetét hallva a Floridai Egészségügyi Minisztérium figyelmeztetett: soha ne menjünk a tengerbe friss vágással vagy sebbel, mert a baktérium a meleg tengervízben él, de akár fertőzött tengeri étel elfogyasztásával is bejuthat a szervezetbe. Az Egyesült Államokban évente mintegy 80 000 Vibrio-fertőzés fordul elő, írja a TheSun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu