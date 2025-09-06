Igaz történet: José Salvador Alvarenga hihetetlen túlélése – A halász, aki 438 napig sodródott az óceánon élelem és víz nélkül

A tengeren rekedni, élelem és ivóvíz nélkül a legtöbb ember rémálma. Teljességgel lehetetlennek tűnik több mint egy évig életben maradni ilyen körülmények között, mégis José Salvador Alvarenga igaz története, aki csodával határos módon megúszta ezt az embertelen próbatételt, valóban így történt.
Egy egyszerű, napfényes halászatnak indult, amikor José Salvador Alvarenga 2012-ben útra kelt Mexikóból, megpróbáltatásai végül 15 hónapig tartottak, miközben több mint 6500 mérföldet, több mint 10 ezer kilométert sodródott a végtelen víztömegen.
Alvarenga ekkor 33 éves, tapasztalt halász volt, aki évekig cápák elejtésével foglalkozott. Úgy tervezte, hogy barátjával indul útnak a kishajójukkal, de amikor az nem volt elérhető, egy tapasztalatlan, akkor 22 éves napszámost, Ezequiel Córdobát vitte magával. Kezdetben, a mexikói partoknál még minden rendben volt, de hamarosan egy óriási vihar sújtott le rájuk, amely már előre vetítette a komolyabb nehézségeket.
Az óriási hullámok eláztatták a hajó motorját, a vihar ereje pedig egyre távolabb sodorta őket a szárazföldtől. Teljesen ki voltak szolgáltatva a szél, az eső és a hullámok erejének, a felszerelésük – 265 liter benzin, 60 liter víz, 23 kg szardínia, 700 horog, több kilométernyi damil, három kés, három vödör a víz merítéséhez, egy mobiltelefon (műanyag zacskóban), GPS (nem vízálló), kétsávos rádió (félig töltött akkumulátorral), és több kg villáskulcs – nagy részét pedig elveszítették.
Alvarengának az utolsó rádióüzenet tanúsága szerint még sikerült kapcsolatba lépnie a szárazfölddel, segélyért könyörgött, de hiába. A hét napig tartó vihar után hajójuk reménytelenül hánykolódott a nyílt tengeren, távol mindentől.
Miután minden élelmük elfogyott, a két férfi ráébredt, hogy csak rendhagyó módon maradhatnak életben. Madarak vére, teknőcök és halak lettek a fő táplálékuk. Alvarenga elmondása szerint esténként arról beszélgettek, milyen rosszak voltak a szüleikkel, bűnbánó imákat mormoltak, csak hogy egy utolsó ölelésre, csókra legyen még lehetőségük szeretteikkel.
„Megfogadtuk, hogy jobban dolgozunk majd, csak hogy nekik ne kelljen már többet dolgozni. De túl késő volt” – fogalmazott fájdalmasan.
A tragédia elkerülhetetlen volt: Córdoba 10 hét után meghalt, miután megevett egy olyan madarat, amelynek korábban mérgező tengeri kígyó volt a tápláléka. Más források szerint viszont egy nagy vihar után tűnt el a hajóról. Alvarengát később hallucinációk kezdték gyötörni, és a halott társa szellemével beszélgetett. Mély bűntudat gyötörte, úgy érezte, ő a felelős barátja haláláért.
Az egyéni túlélés iránti vágy azonban mindennél erősebb volt, ez hajtott őt a legreménytelenebb pillanatokban is, egészen addig az esetig, amikor látott egy konténerhajót, és bár igyekezett jelezni a fedélzeten lévő személyzetnek, de a segítség elmaradt. A Marshall-szigetekre akkreditált egykori amerikai nagykövet, Tom Armbruster elmondta, hogy Alvarenga „látott egy konténerhajót, jelezni próbált, a legénység integetett is, de nem álltak meg. Ez a pillanat megsemmisítette – ekkor vesztette el a hitet és a reményt.”
Végül egy apró, félreeső szigetre sodródott, amely a távoli Marshall-szigetek egy eldugott pontja volt. 2014. január 30-án végül talált egy stéget, amely egy nyaralóhoz tartozott, amelynek tulajdonosai végre segítettek neki kiszabadulni kilátástalan helyzetéből.
A hajótörött Alvarenga elképesztő túlélési története hamar felkeltette a média érdeklődését, és „az igazi Pi élete”-ként kezdték emlegetni, utalva Yann Martel regényére és az abból készült filmre, amelyben egy fiú csodálatos módon átvészeli az óceán kihívásait.
José Salvador Alvarenga igaz történetén keresztül az elképesztő emberi kitartást, a túlélés ösztönét, a remény és a hit bámulatos erejét ismerhetjük meg, amelyek a legkilátástalanabb helyzetekben is képesek életben tartani az embert. Története a természet erejével szembeni kiszolgáltatottság mellett a mentális erő kivételes példája is, amelyről több évtized múltán is beszélni fognak.
