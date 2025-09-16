Hirtelen fogyott le szülés után az anyuka, pokoli diagnózist kapott

Zoe Plastiras hirtelen fogyni kezdett, de nem gondolt semmi rosszra, sőt, örült a változásnak. A 26 éves brit anyuka azonban nem modelltestet, hanem lesújtó diagnózist kapott szülés után.
Zoe 2022 októberében adott életet most már hároméves kislányának. Terhessége 34. hetében hirtelen légzési problémával került a sürgősségire. A szülés idején még különféle teszteken esett át, de addig egyetlen tünete a légzési nehézség volt.
Azonnal szülés után fogyni kezdtem, és hihetetlenül viszkettem. De akkor már rák miatt teszteltek.
- mesélte, egy 12 centiméteres daganatot találtak a tüdejében.
Most, három év kezelés után Zoe limfómája remisszióba került. Történetét a közösségi médiában osztja meg, hogy másokat is inspiráljon. Egy szülés utáni videójában, akkor még mit sem sejtve betegségéről, épp az egyik legfontosabb tünettel dicsekedett: a gyors fogyással. Elmondta, mennyire örült, hogy olyan hamar leadta a terhesség alatt felszedett kilókat.
A videó alá ezt írta:
Ebben a videóban még azt hittem, sovány legenda leszek három héttel szülés után, de az igazság az volt, hogy azért fogytam, mert rákos voltam.
2022 decemberében, három hónappal a röntgen után és két hónappal a szülést követően kapta meg a hivatalos diagnózist.
Zoe a CAR-T terápián esett át, amely során a fehérvérsejtek egy típusának génjeit módosítják, hogy hatékonyabban támadják meg a rákos sejteket. Ez a kezelés segített neki a remisszió elérésében.
A közösségi média óriási hatással volt rám. Megtaláltam azokat a pillanatokat, amiket kerestem, mert rengeteg hozzám hasonló ember mesélt az életéről.
- mondta Zoe.
Most azért osztja meg tapasztalatait, hogy visszaadjon másoknak, akik ezzel a diagnózissal élnek - írja a Newsweek.
