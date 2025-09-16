Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hirtelen fogyott le szülés után az anyuka, pokoli diagnózist kapott

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 09:30
terhességfogyás
A nő még büszkélkedett is az alakjával. A szülés utáni időszak azonban nem a felhőtlen örömről szólt.

Zoe Plastiras hirtelen fogyni kezdett, de nem gondolt semmi rosszra, sőt, örült a változásnak. A 26 éves brit anyuka azonban nem modelltestet, hanem lesújtó diagnózist kapott szülés után.

Azt hitte, szülés után modell lesz – teljesen más állt fogyása hátterében
Azt hitte, szülés után modell lesz – teljesen más állt fogyása hátterében Fotó:  Pexels

A szülés előtt tapasztalt tünet

Zoe 2022 októberében adott életet most már hároméves kislányának. Terhessége 34. hetében hirtelen légzési problémával került a sürgősségire. A szülés idején még különféle teszteken esett át, de addig egyetlen tünete a légzési nehézség volt.

Azonnal szülés után fogyni kezdtem, és hihetetlenül viszkettem. De akkor már rák miatt teszteltek.

- mesélte, egy 12 centiméteres daganatot találtak a tüdejében.

Most, három év kezelés után Zoe limfómája remisszióba került. Történetét a közösségi médiában osztja meg, hogy másokat is inspiráljon. Egy szülés utáni videójában, akkor még mit sem sejtve betegségéről, épp az egyik legfontosabb tünettel dicsekedett: a gyors fogyással. Elmondta, mennyire örült, hogy olyan hamar leadta a terhesség alatt felszedett kilókat.

A videó alá ezt írta:

Ebben a videóban még azt hittem, sovány legenda leszek három héttel szülés után, de az igazság az volt, hogy azért fogytam, mert rákos voltam.

2022 decemberében, három hónappal a röntgen után és két hónappal a szülést követően kapta meg a hivatalos diagnózist.

Zoe a CAR-T terápián esett át, amely során a fehérvérsejtek egy típusának génjeit módosítják, hogy hatékonyabban támadják meg a rákos sejteket. Ez a kezelés segített neki a remisszió elérésében.

A közösségi média óriási hatással volt rám. Megtaláltam azokat a pillanatokat, amiket kerestem, mert rengeteg hozzám hasonló ember mesélt az életéről. 

- mondta Zoe.

Most azért osztja meg tapasztalatait, hogy visszaadjon másoknak, akik ezzel a diagnózissal élnek - írja a Newsweek

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu