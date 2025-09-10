"Tudtam, hogy valami sokkal rosszabbról van szó" - egy átlagos úszás leplezte le egy kisfiú szörnyű diagnózisát

Egy édesanya, akinek kisfia fájdalomtól ordított egy medencés fürdőzés után, most arra figyelmeztet minden szülőt, hogy vegyék komolyan a jeleket, amelyeket ő nem vett észre. Elárulta a szörnyű betegség előjeleit.

A kisfiú első tüneteit az orvosok csak egy átlagos vírusnak hitték. / Fotó: GoFundMe

A 46 éves nő rohant a kórházba a kisfiával, Jonah-val, miután a kisfiú hasi fájdalomra panaszkodott, majd sántítani kezdett. Deborah eleinte azt hitte, hogy a gyermek a vízben meghúzta az izmait, de könnyekben tört ki, amikor az orvosok közölték vele a szörnyű diagnózist.

Szerettem volna elvinni Jonah-t úszni a családdal, mert azt gondoltam, szép közös program lesz. Úgy tűnt, nagyon élvezi, pancsolt a kis karúszóival. Amikor hazaindultunk, már alig várta, hogy újra mehessen. Azonban a hét későbbi részében furcsán kezdett viselkedni, sántítva járt. Azt hittem, hogy csak meghúzta az izmait. Az igazi ok azonban szörnyű volt. Arra kérek minden szülőt, hogy ne hagyják figyelmen kívül a jeleket, akár gyermekek élete is múlhat rajta.

- mondta az anyuka, aki férjével, Greggel együtt kénytelen volt Cornwallból Bristolba költözni, négy másik gyermeküket hátrahagyva, amíg a kisfiú kezeléseken és műtéteken esik át. A szülők először azt hitték, a kisebb sérülés magától elmúlik. Azonban a helyzet egyre rosszabb lett, Jonah négy napig nem ment mosdóba, és óránként felébredt a kínzó fájdalomtól.

Elvittem a kórházba, ahol Ibuprofennel küldtek haza, és növekedési fájdalmaknak tulajdonították. Mivel más gyerekeknek is hasonló tüneteik voltak, felvetették, hogy vírus is lehet. Jonah-nak azonban nem volt láza, és nem evett semmit. Tudtam, hogy valami sokkal rosszabbról van szó, ez nem volt jellemző a kisfiamra.

2025 februárjában hasi és kismedence vizsgálaton esett át, amely elváltozásokat mutatott ki. Kiderült, hogy magas kockázatú, negyedik stádiumú neuroblastomája van, ami egy idegszövetből kiinduló daganatos betegség, és kezelések nélkül hátralévő ideje meg van számlálva.

Nemrégiben egy hétórás műtéten esett át a kisfiú, amely során sikerült eltávolítani a daganat egy részét. A műtét sikeres volt, de most intenzív kemoterápiára van szüksége, és még hosszú út áll előtte. Sajnos a rák átterjedt a koponyájára, combjára, lábaira és a gerincére is. Hajának 90 százalékát elvesztette. Eközben családja küzd a kórházi költségek sokaságával, így egy GoFundMe-gyűjtést indítottak.