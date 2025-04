Hihetetlen fogyás: Viktor 21 kilótól szabadult meg, azóta új ember lett

Sokszor mondják, hogy a jó példa ragadós, hiszen, ha a szeretteinken látjuk a változást, könnyebben veszünk magunkon erőt. Viktor büszke rá, hogy életmódváltásában édesanyja is partner volt, fél évvel később pedig édesapja is csatlakozott hozzájuk. Hihetetlen fogyásának történetét a Fanny magazin mutatta be.

Viktor fogyása sokaknak jelenthet motivációt Fotó: Fanny magazin

"Azt mondtam, hogy most már elég"

A Bács-Kiskun vármegyei fiatalember szinte egész életében túlsúlyos volt.

"Már gyerekkorban is akadtak problémáim a kilókkal, de akkor még nem tulajdonítottam neki nagyobb figyelmet" – árulja el a részleteket. "Viszont általános- és középiskolában sokat piszkáltak a társaim a túlsúlyom miatt. Ráadásul nemcsak emiatt zavart, több dologban is problémát okozott, kezdve az önbizalomhiánnyal, természetesen folytatva a mozgási nehézségekkel. A ruhavásárlás is kihívásokkal járt, mivel nem volt arányos a testmagasságom a testsúlyommal.

Volt időszak, amikor megpróbálkoztam lefogyni, de rosszul csináltam. Képes voltam valamilyen szinten éheztetni magam, csak napi kétszer étkeztem, hogy leadjak a kilókból, viszont egyáltalán nem segített, sőt még jobban híztam.

Végül 23 évesen lett elegem ebből az egészből. Tavaly júniusban érkezett el a fordulópont, amikor egyik pillanatról a másikra, azt mondtam, hogy most már elég."