"Soha ilyen közel nem volt a cél": az összefogásnak köszönhetően meggyógyulhat a súlyos beteg Benett

A Puskás Akadémia a helyszínt adta és tombolatárgyakat is felajánlott, illetve a résztvevő csapatok is hoztak magukkal olyan nyereményeket, amelyek tombolán találtak gazdára. Ennek teljes bevétele Benett műtétjére lesz felhasználva, valamint árverésre bocsájtottunk egy Szoboszlai Dominik által dedikált mezt is. Igazi összefogás volt ez Felcsúton, ahol mindennel együtt 600 ezer forint jött össze Benett teljes gyógyulásáért és amit ezúton is köszönünk mindenkinek