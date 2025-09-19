Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Súlyos baleset történt az M4-esen, hatalmas a baj

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 17:35
Az érintett szakaszon egy sávon halad a forgalom.
Rohantak a tűzoltók, miután szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M4-es autóút 115-ös kilométerszelvényénél, Tiszapüspöki térségében, a Debrecen felé vezető oldalon.

A törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett szakaszon - írja a katasztrófavédelem.

 

