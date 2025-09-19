Súlyos baleset történt az M4-esen, hatalmas a baj

Rohantak a tűzoltók, miután szalagkorlátnak ütközött egy gépkocsi az M4-es autóút 115-ös kilométerszelvényénél, Tiszapüspöki térségében, a Debrecen felé vezető oldalon.
A törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók áramtalanítják a járművet, amelyben csak a vezetője utazott. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett szakaszon - írja a katasztrófavédelem.
