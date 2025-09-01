„Anya, olyan, mintha repülnék!” – egyre jobban van, így telt SMA Tomika nyara

Mióta a budapesti Galó Tamás Dominik megkapta az életmentő génterápiát Dubajban, az élete teljesen megváltozott. A kisfiú rengeteget erősödött és végre olyan dolgokat is átélt, amikre korábban nem volt lehetősége a betegsége miatt. SMA Tomika idén végre szteroidokat sem szedett, így egy csodálatos nyarat zárhatott.
Annyi élményt szerettünk volna adni Tomikának, amennyi belefér! Mi úgy vagyunk vele Tomival, hogy amíg a kerekesszék a társunk, addig is megpróbáljuk mindenből kihozni a maximumot, ameddig erőnk engedi. Hiszen Tomika is egy cserfes, érdeklődő, tudásra és élményekre vágyó kis legény
– kezdte el mesélni Anikó, a kisfiú édesanyja.
Tomikát nagyon érdeklik a várak, a történelem, így amikor Bélapátfalva környékén jártak, el kellett vinni a Siroki várba is. Édesapja becsülettel fel is vitte mindenhova, anyukája pedig ott segített ahol tudott.
Néha láttam az emberek arcán a döbbenetet, hogy nem vagyunk normálisak, de mindenhol mindenki nagyon kedves volt
– tette hozzá Anikó.
Tomika Sirokon persze meglátta a Dínópark tábláját is, és egy dínómániásnak kihagyhatatlan program.
A pénztárban a hölgy furcsán nézett ránk, hogy oda hogy gondoljuk felvinni Tomikát? Mondtuk ne aggódjon, megoldjuk. Hát meg is oldottuk, végigjártuk a tanösvényt, megkerestünk minden dínót elbújva a fák között. Tomika arcán a mosoly mindent megért, szerintem ez volt a nyáron, a csillagvizsgáló mellett, a kedvenc programja
– folytatta.
Egyik hétvégén pedig a nagymamája találta ki, hogy ha már vár, menjenek el kirándulni együtt Visegrádra.
Én nagyon régen voltam ott utoljára, csak rémlett valami, hogy elég sok a lépcső és mintha meredek is lett volna. Hát, amikor felértünk a vár tövébe már tisztán emlékeztem arra a lépcsőre, de akkor már nem volt visszaút. Nem mondhattuk Tomikának, hogy bocs, ennyi volt, kerekesszékkel nem jutunk fel. Tomika öröme itt is minden lépcsőfokot megért. Főleg, hogy végig kacagott, amíg vittük fel-le, hogy: anya, olyan, mintha repülnék
– mesélte az édesanya.
Tomika pedig egész nyáron gyűjthette a préselt érméket, hűtőmágneseket és persze a Kajla pecséteket, hisz ő is lelkes rajongó.
A lényeget majdnem elfelejtettem, tudjátok miért volt még fantasztikus a nyár? Mert végre nem kellett nagyívben kerülni az éttermeket és egy padon ülve, elvonulva megetetni bébiétellel. Ha éhesek voltunk és épp nem vittünk szendvicset, kereshettünk egy szép helyet és megkóstolhattuk a helyi ételeket. Tomika pedig, aki már ugye ügyesen olvas, maga választotta ki mit szeretne enni, és nekem nem kellett megtiltani semmit, hogy azt ő nem tudja megenni
–zárta gondolatait a büszke anyuka.
