„Anya, olyan, mintha repülnék!” – egyre jobban van, így telt SMA Tomika nyara

Mióta a budapesti Galó Tamás Dominik megkapta az életmentő génterápiát Dubajban, az élete teljesen megváltozott. A kisfiú rengeteget erősödött és végre olyan dolgokat is átélt, amikre korábban nem volt lehetősége a betegsége miatt. SMA Tomika idén végre szteroidokat sem szedett, így egy csodálatos nyarat zárhatott.

SMA Tomika nagyon élvezte az idei nyarat, sokat kirándultak Fotó: olvasói

Annyi élményt szerettünk volna adni Tomikának, amennyi belefér! Mi úgy vagyunk vele Tomival, hogy amíg a kerekesszék a társunk, addig is megpróbáljuk mindenből kihozni a maximumot, ameddig erőnk engedi. Hiszen Tomika is egy cserfes, érdeklődő, tudásra és élményekre vágyó kis legény

– kezdte el mesélni Anikó, a kisfiú édesanyja.

Tomikát nagyon érdeklik a várak, a történelem, így amikor Bélapátfalva környékén jártak, el kellett vinni a Siroki várba is. Édesapja becsülettel fel is vitte mindenhova, anyukája pedig ott segített ahol tudott.

Néha láttam az emberek arcán a döbbenetet, hogy nem vagyunk normálisak, de mindenhol mindenki nagyon kedves volt

– tette hozzá Anikó.

SMA Tomika imádja a dínókat

Tomika Sirokon persze meglátta a Dínópark tábláját is, és egy dínómániásnak kihagyhatatlan program.

A pénztárban a hölgy furcsán nézett ránk, hogy oda hogy gondoljuk felvinni Tomikát? Mondtuk ne aggódjon, megoldjuk. Hát meg is oldottuk, végigjártuk a tanösvényt, megkerestünk minden dínót elbújva a fák között. Tomika arcán a mosoly mindent megért, szerintem ez volt a nyáron, a csillagvizsgáló mellett, a kedvenc programja

– folytatta.

Egyik hétvégén pedig a nagymamája találta ki, hogy ha már vár, menjenek el kirándulni együtt Visegrádra.

Én nagyon régen voltam ott utoljára, csak rémlett valami, hogy elég sok a lépcső és mintha meredek is lett volna. Hát, amikor felértünk a vár tövébe már tisztán emlékeztem arra a lépcsőre, de akkor már nem volt visszaút. Nem mondhattuk Tomikának, hogy bocs, ennyi volt, kerekesszékkel nem jutunk fel. Tomika öröme itt is minden lépcsőfokot megért. Főleg, hogy végig kacagott, amíg vittük fel-le, hogy: anya, olyan, mintha repülnék

– mesélte az édesanya.