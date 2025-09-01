Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
„Anya, olyan, mintha repülnék!” – egyre jobban van, így telt SMA Tomika nyara

SMA Tomika
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 07:00
Visegrádnyár
Az idei nyár más volt mint a többi. SMA Tomika végre igazi gyerekként élvezhetett minden programot.

Mióta a budapesti Galó Tamás Dominik megkapta az életmentő génterápiát Dubajban, az élete teljesen megváltozott. A kisfiú rengeteget erősödött és végre olyan dolgokat is átélt, amikre korábban nem volt lehetősége a betegsége miatt. SMA Tomika idén végre szteroidokat sem szedett, így egy csodálatos nyarat zárhatott.

sma Tomika
SMA Tomika nagyon élvezte az idei nyarat, sokat kirándultak  Fotó: olvasói

Annyi élményt szerettünk volna adni Tomikának, amennyi belefér! Mi úgy vagyunk vele Tomival, hogy amíg a kerekesszék a társunk, addig is megpróbáljuk mindenből kihozni a maximumot, ameddig erőnk engedi. Hiszen Tomika is egy cserfes, érdeklődő, tudásra és élményekre vágyó kis legény

 – kezdte el mesélni Anikó, a kisfiú édesanyja.

Tomikát nagyon érdeklik a várak, a történelem, így amikor Bélapátfalva környékén jártak, el kellett vinni a Siroki várba is. Édesapja becsülettel fel is vitte mindenhova, anyukája pedig ott segített ahol tudott.

Néha láttam az emberek arcán a döbbenetet, hogy nem vagyunk normálisak, de mindenhol mindenki nagyon kedves volt

– tette hozzá Anikó.

SMA Tomika imádja a dínókat

Tomika Sirokon persze meglátta a Dínópark tábláját is, és egy dínómániásnak kihagyhatatlan program.

A pénztárban a hölgy furcsán nézett ránk, hogy oda hogy gondoljuk felvinni Tomikát? Mondtuk ne aggódjon, megoldjuk. Hát meg is oldottuk, végigjártuk a tanösvényt, megkerestünk minden dínót elbújva a fák között. Tomika arcán a mosoly mindent megért, szerintem ez volt a nyáron, a csillagvizsgáló mellett, a kedvenc programja 

– folytatta.

Egyik hétvégén pedig a nagymamája találta ki, hogy ha már vár, menjenek el kirándulni együtt Visegrádra.

Én nagyon régen voltam ott utoljára, csak rémlett valami, hogy elég sok a lépcső és mintha meredek is lett volna. Hát, amikor felértünk a vár tövébe már tisztán emlékeztem arra a lépcsőre, de akkor már nem volt visszaút. Nem mondhattuk Tomikának, hogy bocs, ennyi volt, kerekesszékkel nem jutunk fel. Tomika öröme itt is minden lépcsőfokot megért. Főleg, hogy végig kacagott, amíg vittük fel-le, hogy: anya, olyan, mintha repülnék

 – mesélte az édesanya.

Tomika pedig egész nyáron gyűjthette a préselt érméket, hűtőmágneseket és persze a Kajla pecséteket, hisz ő is lelkes rajongó.

A lényeget majdnem elfelejtettem, tudjátok miért volt még fantasztikus a nyár? Mert végre nem kellett nagyívben kerülni az éttermeket és egy padon ülve, elvonulva megetetni bébiétellel. Ha éhesek voltunk és épp nem vittünk szendvicset, kereshettünk egy szép helyet és megkóstolhattuk a helyi ételeket. Tomika pedig, aki már ugye ügyesen olvas, maga választotta ki mit szeretne enni, és nekem nem kellett megtiltani semmit, hogy azt ő nem tudja megenni

 –zárta gondolatait a büszke anyuka.

 

