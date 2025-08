„Látszott, hogy fél..." – SMA Tomika elképesztő kitartással küzd, itt tart most a kisfiú

Sajnos egy irreális félelem alakult ki Tomikában az állástól, az állító miatt. Sosem láttuk még ilyennek, hogy az állás gondolatától is féljen, ő, aki már a 3 órás rekordokat döntögette és alig várta a nap azon részét, amikor állni szoktunk. Szerintem, még lélegezni is alig mertünk, amíg beraktuk az állítóba, a végén. Folyamatosan kérdezgettük fáj-e? Szegény Tomikán látszott, hogy fél, de ő is tudta, hogy sétálni csak az állítóban tud még. Nagyon koncentrált, nagyon fegyelmezett volt, látszott rajta, hogy küzd az érzéseivel, de győzött az akarata és az első pár lépés után már mosolyogott. Majd sokkal, de sokkal szebb tartásban, mint a régi állítóban, csak úgy rótták a köröket Ilcsivel, és rövidebb idő alatt teljesítette is azt a távot, amit szoktak. Végül legyőzte a félelmét, megcsinálta. Nagyon büszkék vagyunk rá, megmutatta, hogy mennyire erős.