SMA Tomika segít Zolikának, hogy neki is legyen esélye egyszer lábra állni

SMA Tomika egy évvel ezelőtt, július 11-én tért haza családjával Dubajból, ahol megkapta az életmentő génterápiát. Azóta a fejlődése már-már a csoda határát súrolja, hiszen tavasz óta a lábra állásra készül, ami még soha nem fordult elő izomsorvadásos beteg esetében. SMA Tomika körül példátlan összefogás jött létre, amit az Együtt Tomikáért - Jótékonysági Licit nevű Facebook-csoporton keresztül is szerveztek. Most, amikor minden jól alakul, Tomikáék másoknak is segíteni szeretnének a csoporton keresztül. Így jelenleg Zolikának is gyűjtenek, aki születése után agy-, tüdő- és gyomorvérzést kapott. Most 8 éves, de négykézláb jár, csak segítséggel képes lélegezni. A Barcelonában elvégezhető Nazarov műtét, ami után valóban csodás gyógyulások is megtörténhetnek jelentősen javíthatna az állapotán.

SMA Tomika igyekszik segíteni

SMA Tomika Facebook-csoportjában is felületet biztosít Zolika számára, ahová édesanyja Simon Valéria írta meg szívszorító történetüket. Zolika, azaz Bakosi Zoltán 2017.06.09-én született Tatabányán, 26 hét 6 napra, 980 grammal. Ezután 14 hetet töltött a kórházban. Ezalatt az idő alatt 25 napig volt lélegeztetőgépen és 3 napos korában agyvérzést kapott. A vérzés sajnos kitört az agykamrából és így sok ép agysejtet elpusztított. Kapott két tüdővérzést egy gyomorvérzést is. Zolikával csak szeptember 14-én mehettek haza.

Tudtuk, hogy ha hazajövünk nem kis feladat fog ránk várni. Zolikát 7 hónapos kora óta hordjuk folyamatosan fejlesztésekre, mert sajnos önállóan semmit nem tudott megcsinálni. De dacolva mindennel, ma 8 éves az én drága kisfiam. Négykézláb közlekedik, tud enni és segítséggel lépeget. Sajnos beszélni nem tud, de sok mindent megért.

- írja Zolika édesanyja, Valéria a Facebook-on.

Most lehetőséget kaptak Barcelonában a Nazarov műtétre, de sajnos ennek az összegét nem tudják kifizetni. Maga a műtét 4900 euro plusz a szállás, kiutazás és a tolmács is költséges.

Ez a műtét nagyon sokat segítene újra nekünk, de egyedül képtelenek vagyunk összeszedni ezt a rengeteg pénzt. Ezért kérem a kedves csoportot, ha van rá mód, lehetőség segítsetek nekünk, hogy szeptember 15-ig ki tudjuk fizetni a műtétet. A műtét szeptemberben 30-án lesz, de az árát két héttel korábban el kell utalni. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki segít nekünk.

