„Az egész országot megrázta” – magyar idegenvezető mesélt a lisszaboni tragédiáról!

Pár napja az egész világot megrázta a lisszaboni Glória sikló tragédiája, amelyben eddig 16 ember vesztette életét, további húszan pedig megsérültek. Az első vizsgálati eredmények szerint egy kábelszakadás okozta a katasztrófát.
Szeptember 3-án, este hat óra után nem sokkal a Glória sikló két kabinja a megszokott módon elindult a pályán. Néhány méter megtétele után azonban az összekötő kábel váratlanul elszakadt, amely miatt a két kocsi közötti egyensúly megszűnt. Ekkor váltak a járművek irányíthatatlanná.
Az alsó kabin hátrafelé kezdett gurulni, míg a felső nagy sebességgel száguldott lefelé.
A vezető sikertelenül próbálta lefékezni a kocsit. Csaknem 170 méterrel később, egy kanyarban a szerelvény kisiklott, felborult, majd nagy erővel csapódott egy lámpaoszlopnak. Végül egy épület falánál állt meg. A balesetben öt portugál és tizenegy külföldi vesztette életét.
A siklóbalesetet követő fejleményekről egy, a portugál fővárosban élő kárpátaljai magyar idegenvezető, nyelvtanár, Duncsák Krisztina osztott meg néhány részletet. Krisztina először is azt mondta lapunknak, hogy az egész országot megrázta a katasztrófa.
A baleset helyszíne már megközelíthető, elszállították a balesetben részt vevő szerelvényeket
– mesélte Krisztina. Az elmondása szerint a helyieket különösen megrendítette a tragédia, hiszen a sikló a város egyik jelképe volt. A hatóságok a tragédia óta cáfolták azokat a híreszteléseket, amelyek szerint túlterhelt lett volna a jármű.
A tragédia nyomán Lisszabon polgármestere is megszólalt, miután többen a városvezetés felelősségét firtatták a tragédia kapcsán.
Volt egy interjú, ahol a polgármester elmondta, hogy csak akkor mondana le, ha bizonyíték lenne arra, hogy az őt figyelmeztetették a sikló rossz állapotára, de ő mégsem tett semmit. A polgármester szerint ugyanis az üzemeltető cég korábban több támogatást is kapott a járművek karbantartására
– számolt be lapunknak a fejleményekről Krisztina.
Az is ismert, hogy a siklóvasút vezetője azonnal szörnyethalt, három gyermeket hagyott félárván. Krisztina értesülései szerint az egyik lisszaboni utcát az ő emlékére fogják átnevezni.
Az első jelentés szerint a tragédia körülbelül 50 másodperc alatt zajlott le, a sikló pedig óránként 60 kilométeres sebességgel száguldott, amikor kisiklott. A nyomozás során a szakértők azt is vizsgálják, hogy a karbantartási protokollokat betartották-e, és miért nem működött olyan biztonsági rendszer, amely megakadályozhatta volna a katasztrófát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.