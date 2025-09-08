„Az egész országot megrázta” – magyar idegenvezető mesélt a lisszaboni tragédiáról!

Pár napja az egész világot megrázta a lisszaboni Glória sikló tragédiája, amelyben eddig 16 ember vesztette életét, további húszan pedig megsérültek. Az első vizsgálati eredmények szerint egy kábelszakadás okozta a katasztrófát.

A lisszaboni Gloria siklóvasút-tragédia rávilágított a járművek biztonsági protokolljának hiányosságaira. Fotó: Xinhua / eyevine / Northfoto

Hogyan történt a baleset pontosan?

Szeptember 3-án, este hat óra után nem sokkal a Glória sikló két kabinja a megszokott módon elindult a pályán. Néhány méter megtétele után azonban az összekötő kábel váratlanul elszakadt, amely miatt a két kocsi közötti egyensúly megszűnt. Ekkor váltak a járművek irányíthatatlanná.

Az alsó kabin hátrafelé kezdett gurulni, míg a felső nagy sebességgel száguldott lefelé.

A vezető sikertelenül próbálta lefékezni a kocsit. Csaknem 170 méterrel később, egy kanyarban a szerelvény kisiklott, felborult, majd nagy erővel csapódott egy lámpaoszlopnak. Végül egy épület falánál állt meg. A balesetben öt portugál és tizenegy külföldi vesztette életét.

Duncsák Krisztina, egy Portugáliában élő magyar idegenvezető a saját bőrén érzi a portugálok fájdalmát. Fotó: Duncsák Krisztina

Milyen hangulat uralkodik most a portugál fővárosban?

A siklóbalesetet követő fejleményekről egy, a portugál fővárosban élő kárpátaljai magyar idegenvezető, nyelvtanár, Duncsák Krisztina osztott meg néhány részletet. Krisztina először is azt mondta lapunknak, hogy az egész országot megrázta a katasztrófa.

A baleset helyszíne már megközelíthető, elszállították a balesetben részt vevő szerelvényeket

– mesélte Krisztina. Az elmondása szerint a helyieket különösen megrendítette a tragédia, hiszen a sikló a város egyik jelképe volt. A hatóságok a tragédia óta cáfolták azokat a híreszteléseket, amelyek szerint túlterhelt lett volna a jármű.

A polgármester is magyarázkodik

A tragédia nyomán Lisszabon polgármestere is megszólalt, miután többen a városvezetés felelősségét firtatták a tragédia kapcsán.

Volt egy interjú, ahol a polgármester elmondta, hogy csak akkor mondana le, ha bizonyíték lenne arra, hogy az őt figyelmeztetették a sikló rossz állapotára, de ő mégsem tett semmit. A polgármester szerint ugyanis az üzemeltető cég korábban több támogatást is kapott a járművek karbantartására

– számolt be lapunknak a fejleményekről Krisztina.