Sajgott a füle, a rák jele volt: „Soha többé nem mosolyoghatok”

Michelle Willard a legkevésbé sem aggódott fülfájdalma miatt még azok után sem, hogy talált egy golyó méretű csomót is a jobb füle mögött. Idővel azonban a sajgó érzés átterjedt a füljáratba, az állkapcsába és úgy érezte, mintha a csomó nem csak nőtt, de mozgott is volna. Ekkor már orvoshoz fordult, azonban amikor közölték vele, akár limfóma, rosszindulatú daganat is lehet, csak hitetlenkedett. Biztos volt benne ugyanis, hogy csak egy fertőzésről van szó. Végül orvosával egy antibiotikum-kúra mellett döntöttek, ami egy ideig hatott, később mégis visszatértek a tünetei. Ekkor pedig egy CT már biztosan kimutatta: az 51 éves nő rákkal küzd.

Nem akarta elhinni orvosának, hogy rákkal küzdhet. Fotó: Pexels / Pexels

Bár a rák 1-es stádiumú volt, a további vizsgálatok kiderítették, hogy agresszív típusú:

Michelle a CT-t követően azonnal műtőbe került, ahol eltávolították a tumort, a nyakában lévő nyirokcsomókat és mirigyeit is. Ezt követően pedig a biopszia kimutatta: Michelle egy rendkívül ritka nyálmirigyrákkal küzd, amely "képes felfalni" az arcot.

Azt mondták, készítsem fel a barátokat és a családot, egész napos műtét lesz. Azt is mondták, hogy lehet, soha többé nem mosolyoghatok majd, miután az arcideg közvetlenül a fültőmirigyen halad át

- emlékezett vissza a középkorú nő, aki végül egy 10 órás operáción esett át.

I thought earache was an infection - but it was cancer that eats people’s faces https://t.co/g0EYAzrZfr — K.B. (@KB97783357) September 16, 2025

Eltávolították a fültőmirigyének 60–70 százalékát, 23 nyaki nyirokcsomóját és az egész állkapocs alatti nyálmirigyét. Arcának helyreállításáért pedig a plasztikai sebészek a combjából kivettek egy nagy szövetrészt. Ez utóbbi volt az, ami végül a legrosszabbul érintette:

A fülem zsibbadt, a mosolyom más, de egyre erősebb lesz. A nyakam és az arcom része semmiség a combomhoz képest, arra nem készítettek fel. A combomon a metszés körülbelül 25 cm hosszú és 10–12 cm mély. Sokkal fájdalmasabb, mint a nyakam vagy az arcom.

Hat nappal a műtét után egy kontrollvizsgálaton végül közölték vele, szerencsés, mert a rák nem terjedt át a nyirokcsomóira. Ennek ellenére további 30 sugárkezelés vár rá, de Michelle ezt nem bánja, sőt, pozitívan lelkülettel készül kezeléseire:

Még mindig tele vagyok reménnyel és pozitivitással. Nem vehetik el a mosolyomat. Még ha most kicsit ferde is

- írja a TheSun.