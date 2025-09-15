"Az első kérdésem az volt: meg fogok halni?" – kegyetlen diagnózis tette pokollá egy fiatal életét

Egy fitt, szorgalmas fiatal szakmunkás, aki előtt még ott állt a jövő, soha nem gondolta volna, hogy egy tompa fájdalom a térdében élete legnagyobb küzdelmévé fogja kinőni magát.

22 évesen kapta meg a diagnózist a férfi, ami egész életét felborította Fotó: Instagram videó

Semmiből jött fájdalom vezetett a rákdiagnózisig

Cooper Sterling, egy 22 éves építőmunkás Sydneyből úgy élte az életét, mint bármelyik másik srác a korában: keményen dolgozott, szórakozott a barátaival, és hétvégén barátnőjével, Torival töltötte az idejét. Azonban tavaly év végén minden a feje tetejére fordult, miután az, amit ő csupán növekedési fájdalomnak hitt, pusztító rákdiagnózisba torkollott.

Ez olyan fájdalom volt, amit sosem éreztem korábban. Nem tudtam teljesen behajlítani a térdem; fájt a járás, fájt akkor is, amikor semmit nem csináltam, csak az ágyban feküdtem. Egyszerűen lüktetett

– emlékezett vissza Cooper a Daily Mailnek.

Ami tompa fájdalomként indult, és amelyet csak Voltaren és Nurofen csillapított annyira, hogy kibírja a napot, egyre rosszabb lett. Decemberre odáig fajult, hogy alig tudta behajlítani a lábát. Ennek ellenére kitartott, és még egy hajóútra is elment Torival, állandó kínok között.

Mielőtt elindultunk, szóltam neki, hogy nem tudom, el tudok-e menni, mert a térdem megöl.

Januárban végül elérkezett a töréspont. Egy újabb álmatlan, kínzó éjszaka után azt mondta az apjának, hogy nem bírja tovább, és időpontot foglalt kivizsgálásra. Ezt követően minden egy szempillantás alatt pörgött le.

Egyetlen nap alatt ultrahangon, röntgenen, majd további vizsgálatokon, köztük MRI-n és CT-n esett át. Néhány órán belül a háziorvosa telefonált neki, sürgetve, hogy azonnal menjen vissza, és vigyen magával valakit.

Az első kérdésem az volt, hogy meg fogok halni? Az orvosom csak annyit mondott: "Erre nem tudok választ adni." Ez volt életem legfélelmetesebb pillanata.

Néhány nappal később a biopszia megerősítette a legrosszabb félelmét, miszerint oszteoszarkómája van, egy ritka és agresszív csontdaganat, amely leggyakrabban tinédzsereknél és fiatal felnőtteknél fordul elő.

Sosem hallottam róla korábban. Teljes sokkban voltam.

Az első pillanattól próbált pozitív maradni, arra gondolt, hogy nagymamája legyőzte a tüdőrákot, a nagynénje pedig a mellrákot.