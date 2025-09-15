"Az első kérdésem az volt: meg fogok halni?" – kegyetlen diagnózis tette pokollá egy fiatal életét

Egy fitt, szorgalmas fiatal szakmunkás, aki előtt még ott állt a jövő, soha nem gondolta volna, hogy egy tompa fájdalom a térdében élete legnagyobb küzdelmévé fogja kinőni magát.
Cooper Sterling, egy 22 éves építőmunkás Sydneyből úgy élte az életét, mint bármelyik másik srác a korában: keményen dolgozott, szórakozott a barátaival, és hétvégén barátnőjével, Torival töltötte az idejét. Azonban tavaly év végén minden a feje tetejére fordult, miután az, amit ő csupán növekedési fájdalomnak hitt, pusztító rákdiagnózisba torkollott.
Ez olyan fájdalom volt, amit sosem éreztem korábban. Nem tudtam teljesen behajlítani a térdem; fájt a járás, fájt akkor is, amikor semmit nem csináltam, csak az ágyban feküdtem. Egyszerűen lüktetett
– emlékezett vissza Cooper a Daily Mailnek.
Ami tompa fájdalomként indult, és amelyet csak Voltaren és Nurofen csillapított annyira, hogy kibírja a napot, egyre rosszabb lett. Decemberre odáig fajult, hogy alig tudta behajlítani a lábát. Ennek ellenére kitartott, és még egy hajóútra is elment Torival, állandó kínok között.
Mielőtt elindultunk, szóltam neki, hogy nem tudom, el tudok-e menni, mert a térdem megöl.
Januárban végül elérkezett a töréspont. Egy újabb álmatlan, kínzó éjszaka után azt mondta az apjának, hogy nem bírja tovább, és időpontot foglalt kivizsgálásra. Ezt követően minden egy szempillantás alatt pörgött le.
Egyetlen nap alatt ultrahangon, röntgenen, majd további vizsgálatokon, köztük MRI-n és CT-n esett át. Néhány órán belül a háziorvosa telefonált neki, sürgetve, hogy azonnal menjen vissza, és vigyen magával valakit.
Az első kérdésem az volt, hogy meg fogok halni? Az orvosom csak annyit mondott: "Erre nem tudok választ adni." Ez volt életem legfélelmetesebb pillanata.
Néhány nappal később a biopszia megerősítette a legrosszabb félelmét, miszerint oszteoszarkómája van, egy ritka és agresszív csontdaganat, amely leggyakrabban tinédzsereknél és fiatal felnőtteknél fordul elő.
Sosem hallottam róla korábban. Teljes sokkban voltam.
Az első pillanattól próbált pozitív maradni, arra gondolt, hogy nagymamája legyőzte a tüdőrákot, a nagynénje pedig a mellrákot.
Két héttel később megkezdődött a borzalmas kemoterápia.
Minden nap rettenetesen rosszul voltam, semmit nem tudtam benntartani. Veszélyesen sokat fogytam, odáig fajult, hogy már azon gondolkodtak, egyáltalán elvégezhetik-e rajtam a műtétet
– mesélte Cooper.
Négy kemoterápiás kör után a daganat nem zsugorodott, sőt, nőtt tovább, és veszélyesen közel került a fő artériájához. Az orvosok feltárták a hátborzongató lehetőségeket, miszerint megpróbálhatják kimetszeni a tumort, de nem volt garancia arra, hogy sikerül mindet eltávolítani. Még egyetlen visszamaradt sejt is a rák kiújulását jelenthette volna, így a biztonságosabb választás az amputáció volt.
Én csak vissza akartam térni az életemhez, így számomra az amputáció magától értetődő döntés volt. Ott helyben azt mondtam: "Vágjuk le a lábat."
2025 márciusában Cooper nagy műtéten esett át, a térd fölött 12 centivel amputálták a lábát. 48 órán belül már járókerettel állt, és mindössze kilenc nappal később elhagyta a kórházat.
Szerencséjére nem töltött egy napot sem egyedül a kórházba, ugyanis Tori végig mellette volt.
Mindig a mellettem lévő székben aludt a kemó alatt. Amikor pedig a szüleitől megkértem a kezét, elmondtam nekik az igazat, nem a haláltól féltem, hanem attól, hogy őt hátrahagyom.
Júliusban, néhány hónappal a műtét után Cooper megkérte Tori kezét.
Amikor megkaptam a diagnózist, abban a pillanatban tudtam, hogy nem akarok nélküle megöregedni.
Most Cooper már nem hagyja, hogy a rák korlátozza őt. Elhatározta, hogy a történetével másokat fog segíteni. Online dokumentálni kezdte az útját, és több ezer támogatót gyűjtött maga köré.
