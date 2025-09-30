Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Most jött a sokkoló hír: összedőlt egy iskolaépület, többen meghaltak, sok az eltűnt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 12:50
A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset ügyében.
Összedőlt egy bentlakásos iskola épülete az indonéziai Kelet-Jáva tartományban, többen életüket vesztették, és a helyszínen dolgozó mentőknek még több tucatnyi embert kell kiszabadítaniuk a romok közül - közölték kedden a helyi katasztrófavédelmi hatóság illetékesei.

A hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben Fotó: Pexels

A Sidoarjo körzet Buduran nevű falujában található, Jakartától 780 kilométerre keletre található iskolában 12-18 éves diákok, főleg fiúk tanultak. A tragédia hétfőn történt. A hatóságok egyelőre három diák halálát erősítették meg - közölte Mohammad Syafii, az indonéz kutató- és mentőszolgálat vezetője. Több mint száz túlélőt már sikerült kimenteni, 38 ember után azonban tovább folyik a kutatás a romok között, és várhatóan több lesz a halálos áldozatok száma.

A mentés egész éjszaka folyt, kedden a délelőtti órákban azonban több órára fel kellet függeszteni, mert az összedőlt betonszerkezet megmozdult. Az omlásveszély miatt munkagépeket nem tudnak használni, ami szintén lassítja a mentést. A mentők oxigénnel és vízzel próbálják ellátni azokat a romok alá szorult sérülteket, akiket elérnek, hogy kiszabadításukig életben tarthassák őket.

Abdul Muhari, a katasztrófavédelmi hivatal szóvivője kedden azzal magyarázta a katasztrófát, hogy az épületben illegális bővítési munka folyt. Az iskola gondnoka közölte, hogy az eredetileg kétemeletes épület alapjai feltehetőleg nem bírták el a ráépítendő további két emeletet.

Muhari elmondása szerint a történtekkor több tucatnyi diák és munkás tartózkodott az épületben. A szóvivő hozzátette, hogy csaknem nyolcvan sérültet kellett kórházba szállítani a helyszínről.

A budurani iskola a tartomány legrégebbi bentlakásos intézménye, már 1920-ban tanultak ott diákok, mielőtt 1927-ben hivatalosan is megnyitották. Jelenleg mintegy kétezer diákja van. A diákok éppen a délutáni imájukat mondták, amikor az épület rájuk omlott. Az intézményben tanuló lányok az épület egy sértetlenül maradt másik szárnyában imádkoztak, ezért sikerült kimenekülniük.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a baleset ügyében - írja az MTI.

 

