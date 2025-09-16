Összeomlott a család: 8 év különbséggel diagnosztizálták az ikreket ugyanazzal a kórral

Még az orvosokat is megdöbbentette az az ikerpár, akik egy rendkívül ritka betegséggel küzdenek Angliában. Riley és Noah ugyanis egy olyan kórral küzd, amely általában egymillió emberből csupán egyet érint. Minderről Wendy és Chris Watkins számolt be, kiemelve, először az ötéves Riley-n vették észre furcsa tüneteket, majd most, nyolc évvel később Noahnál is kialakult ugyanaz a ritka agyi artériákat érintő betegség.

Rendkívül ritka betegséggel diagnosztizálták nyolc év különbséggel az ikreket. / Fotó: Pexels

Az első tünetek az elmosódott beszéd és féloldali arcbénulás voltak.

Ez nem történhet meg újra. Ez volt az első reakciónk Noah esetében

- emlékezett vissza Wendy, aki a férjével együtt a mai napig keresi a választ arra, hogy az ikrek miért nyolc év különbséggel kapták meg a diagnózist. Mindketten agyműtéten estek át, ami miatt a mai napig kontrollra kell járniuk.

Mi is ez a ritka betegség?

A Nemzeti Neurológiai Rendellenességek és Sztrók Intézete szerint a moyamoya-kór egy ritka, fokozatosan súlyosbodó agyi érbetegség, amelyet az agy tövében elzáródó artériák okoznak. Gyermekeknél az első tünet általában szélütés vagy ismétlődő átmeneti ischaemiás roham, amit gyakran féloldali gyengeség vagy bénulás kísér.

Wendy visszaemlékezése szerint náluk utóbbi volt az első tünet Riley-nál, még 2017-ben, amikor is fürdés során a kisfiú arca hirtelen eltorzult, és nem tudta mozgatni a karjait, lábait. A kórházban először nem találtak semmit, de később további vizsgálatok során kiderült, hogy moyamoya-kórja van. Őt 2018-ban kétszer is megoperálták. 2025 januárjában Noah pedig ugyanezeken kellett átessen, miután beszédzavar, olvasási és írási nehézségek léptek fel nála. Wendy és Chris ekkor egyből tudták, nagy a baj.

Az orvosok eddig azonban nem találtak genetikai összefüggést, és máig nem tudják megmagyarázni, miért diagnosztizálták a két fiút ugyanazzal a ritka betegséggel, ráadásul nyolc év eltéréssel, írja a Mirror.