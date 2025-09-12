Aranyérrel kezelték a rákos nagypapát, 13 hónap múlva végleg feladta

Egy családnak végig kellett néznie, ahogy a szeretett nagypapájuk meghal, miután tüneteit az orvosok hibái miatt tévesen aranyérnek diagnosztizálták. James Beasley először 2020 márciusában jelen meg először háziorvosa rendelőjében és végbélvérzésre panaszkodott. Később kiderült, hogy semmilyen vizsgálatot nem végeztek rajta, három évvel később pedig meghalt.

Az orvosok hibái miatt tévesen aranyérrel diagnosztizálták a férfit / Fotó: Forrás: freepik.hu

A korábban gondnokként dolgozó férfi, kilenc hónappal később ment vissza a rendelőbe, ezúttal hasi fájdalomra panaszkodott, de a vérzés fennállt ugyanúgy. Bár végeztek vérvizsgálatot, nem mondtak neki semmit.

Aranyér helyett bélrákkal küzdött 3 éve a nagypapa

Mikor 2021 augusztusában kórházba került végre komolyan kezdték venni James-t. A további vizsgálatok után, októberben terminális bélrákot diagnosztizáltak nála, mely lányát teljesen ledöbbentett.

A dél yorkshire-i Rotherham-ból származó James, 2023 februárjában hunyt el, 68 éves korában, két lányát, Jane-t és Amandát, valamint unokáit és feleségét, Christin-t hagyta hátra halálával.

Apa egy ideig panaszkodott bélproblémákra, de megbízott az orvosokban, amikor azt mondták, hogy valószínűleg aranyérről van szó

- idézi a Mirror, lányát, Jane-t.

Diagnózisa hallatán családtagjai meglepődtek, a halálos betegség híre mindenkit lesújtott. Halála utolsó évében James állapota rohamosan romlani kezdett. Panaszai elején James vizsgálati eredményei anémiára - alacsony vasszintre - utaltak, amely a bélrák potenciális jele. 2021 augusztusában utalták be kolonoszkópiára, ahol megkapta a rák diagnózisát. Palliatív kemoterápián esett át, majd sztómát kapott. 2022 januárjában közölték vele, hogy mindössze 12 hónapja van hátra.

A diagnózis sajnos nem tévedett, James 13 hónappal később elhunyt. A családja később ügyvédet fogadott, hogy kivizsgáltassák a férfi ellátását. Szerintük ugyanis az orvosok nem vették figyelembe James állapotát és tüneteit sem kezelték megfelelően.

'We were left to watch our dad die in agony thanks to doctors making mistakes' https://t.co/OVYjuV9PR8 — K.B. (@KB97783357) September 11, 2025

A háziorvosok jogi képviselői elismerték, hogy James-t személyes konzultációra kellett volna hívni a vizsgálatokon felül.

Az elmúlt két év hihetetlenül nehéz volt James szerettei számára, akik érthető módon nehezen birkóztak meg apjuk és férjük elvesztésével

- közölte Emily Mansfield, az Irwin Mitchell ügyvédi irodájának orvosi műhibákra szakosodott ügyvédje.