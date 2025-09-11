Felfoghatatlan tragédia: hétéves kisfiú halt meg edzés közben

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a portugál futball világát. A Boavista U8-as akadémiai csapatának egyik edzésén váratlanul összeesett egy hétéves kisfiú, akinek életét már sem az edzők, sem az orvosok nem tudták megmenteni.

Tragédia történt Portugáliában Fotó: Unsplash (illusztráció)

A kedd délutáni tréning néhány perce zajlott, amikor a gyermek a földre rogyott. Azonnal a segítségére siettek, és az öltözőben lévő defibrillátorral próbálták újraéleszteni, majd rohammentőt hívtak. A kisfiút a portói Sao Joao Kórházba szállították, ám az orvosok minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult – megállapították a halál beálltát. Az első vizsgálatok alapján szívleállás okozta a tragédiát.

A klub közleményében hangsúlyozták, hogy a fiú a második idényét töltötte a Boavista utánpótlásában, és minden korábbi orvosi vizsgálata negatív eredményt hozott. Szülei szerint semmilyen betegséggel nem küzdött, semmi nem utalt arra, hogy ekkora baj történhet. A Boavista vezetősége háromnapos gyászt hirdetett, és mély részvétét fejezte ki a családnak. A portugál futball közössége döbbenten áll a történtek előtt.

A szörnyű eset sokaknak eszébe juttatta Fehér Miklós tragédiáját is, aki 2004. január 25-én, a Benfica játékosaként vesztette életét egy bajnoki mérkőzésen, miután szintén a pályán esett össze. Most, több mint húsz évvel később, újabb futballosztályt érintett meg a gyász. Egy ígéretes, fiatal élet szakadt félbe – egy olyan kisfiúé, akinek álma az volt, hogy egyszer profi futballistává váljon.