A kis Markó másodszor győzte le a rákos betegséget: „Bíztunk benne, hogy meggyógyul, de nem így lett!”

2021. december 10-e, ezen a napon pecsételődött meg egy miskolci kisgyermek élete. Édesanyja most az utolsó reménybe kapaszkodva mesélt rákos fia megpróbáltatásairól és kért segítséget, hátha jobbra fordulhatna a sorsuk.
„A kisfiam nagyon rosszul lett, ezért bevittem Miskolcra a Gyermek Egészségügyi Központba. A vizsgálatokon kiderítették, hogy súlyos beteg, mellékvese rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála” - kezdte megtörten az édesanya.
Még a diagnózis hónapjától kemoterápiás kezelést kapott a nagybeteg kisfiú. Következő év április 11-én megműtötték Márkót, amikor a mellékvesén és a vesén lévő daganatot a szervekkel együtt eltávolították az orvosok.
A gerincvelőjében is ott volt a daganat, ezért csontvelő-transzplantációt kapott. Pár hónap múlva, 06.27-én sterilboxba kerültünk 1 hónapra. Majd mindezen megpróbáltatások után szeptemberben kiderült, hogy nem volt sikeres a transzplant, a betegsége kiújult, ezért újra kemoterápiára, később sugárkezelésre volt szüksége.
„Fenntartó kezelése kezdődött, nagyon bíztunk benne, hogy végre meggyógyul, de sajnos nem így lett! 2024.05.15-én kiderült, hogy kiújult a betegség, áttétes, most baloldali nyaki nyirokcsomó daganat keletkezett.2024.07.09-én Budapesten megkezdték a kemoterápiás kezelését, de antitest kezelésben és immunterápiában is részesült. 2025.06.13-án lett vége a kórházi kezelésnek, tünetmentes lett, iskolai tanulmányait kezdheti. 2025.10.01-én lesz MRI vizsgálat, jelenleg jól érzi magát. A csontvelő-transzplantációra egyelőre nem volt szükség” - részletezte az édesanya, aki azért kért segítséget, mert a több éve tartó kezelések miatt nehéz anyagai helyzetbe került.
Támogatási lehetőségek a Remény Alapítvány oldalán találhatók!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.