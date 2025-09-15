A kis Markó másodszor győzte le a rákos betegséget: „Bíztunk benne, hogy meggyógyul, de nem így lett!”

2021. december 10-e, ezen a napon pecsételődött meg egy miskolci kisgyermek élete. Édesanyja most az utolsó reménybe kapaszkodva mesélt rákos fia megpróbáltatásairól és kért segítséget, hátha jobbra fordulhatna a sorsuk.

Rákos lett a magyar kisfiú, másodszor is legyőzte a betegséget / Fotó: Pexels

„A kisfiam nagyon rosszul lett, ezért bevittem Miskolcra a Gyermek Egészségügyi Központba. A vizsgálatokon kiderítették, hogy súlyos beteg, mellékvese rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála” - kezdte megtörten az édesanya.

Még a diagnózis hónapjától kemoterápiás kezelést kapott a nagybeteg kisfiú. Következő év április 11-én megműtötték Márkót, amikor a mellékvesén és a vesén lévő daganatot a szervekkel együtt eltávolították az orvosok.

A gerincvelőjében is ott volt a daganat, ezért csontvelő-transzplantációt kapott. Pár hónap múlva, 06.27-én sterilboxba kerültünk 1 hónapra. Majd mindezen megpróbáltatások után szeptemberben kiderült, hogy nem volt sikeres a transzplant, a betegsége kiújult, ezért újra kemoterápiára, később sugárkezelésre volt szüksége.

A rákos kisfiú másodszor is győzőtt

„Fenntartó kezelése kezdődött, nagyon bíztunk benne, hogy végre meggyógyul, de sajnos nem így lett! 2024.05.15-én kiderült, hogy kiújult a betegség, áttétes, most baloldali nyaki nyirokcsomó daganat keletkezett.2024.07.09-én Budapesten megkezdték a kemoterápiás kezelését, de antitest kezelésben és immunterápiában is részesült. 2025.06.13-án lett vége a kórházi kezelésnek, tünetmentes lett, iskolai tanulmányait kezdheti. 2025.10.01-én lesz MRI vizsgálat, jelenleg jól érzi magát. A csontvelő-transzplantációra egyelőre nem volt szükség” - részletezte az édesanya, aki azért kért segítséget, mert a több éve tartó kezelések miatt nehéz anyagai helyzetbe került.

Támogatási lehetőségek a Remény Alapítvány oldalán találhatók!