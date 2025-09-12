Gyermekével a szíve alatt lett rákos Krisztina: „Csak az érdekelt, hogy ő jól van-e”

Budapesten él Kocsis Krisztina, aki megjárta a poklok-poklát, most mégis olyan ügyért kampányol, amivel mások életét mentheti meg. A vérrák azaz a leukémia miatt vesztette el születendő babáját, emiatt a véradás fontosságára igyekszik felhívni mindenki figyelmét – történetéről a BAON számolt be.

Kocsi Krisztina életét megváltoztatta a rákos, leukémiás diagnózis / Fotó: BAON

Így tudta meg, hogy rákos lett Krisztina

Az Akasztóról származó mindössze harmincéves fiatal nő élete néhány hónap alatt változott meg gyökeresen. Tavaly nyáron endometriózissal műtötték meg, idén nyáron pedig párjával úgy döntöttek családot alapítanak a nehézségek után. Az áldás hamar érkezett, szinte azonnal össze is jött számukra a pici.

„ Amikor először orvoshoz mentem, még azt gondoltam, hogy életem legszebb időszaka előtt állok (…) Azért mentem orvoshoz, illetve mentünk a párommal, mert a kisbabám miatt aggódtam. Nagyon gyenge voltam, vonszolni alig tudtam magam, de akkor is csak az érdekelt, hogy ő jól van-e ” - mesélte a kezdetekről Krisztina a vármegyei hírportálnak.

Az orvosa azonnal lépett, kórházba utalta, délután pedig már ki is derült a szörnyű igazság: leukémiás lett. A fiatal magyar nő nem foglalkozott a leukémiával, eldöntötte, hogy nem súlyos a betegsége. A kemoterápiáért azonban súlyos árat fizetett, el kellett engednie csodababáját.

„Szerintem azóta sem dolgoztam fel. Nagyon sokat gondolok rá, de szeretettel és hálával. Ha ő nincs, nagy valószínűséggel én sem. Neki köszönhetem, hogy elmentem orvoshoz, hogy nagy volt az étvágyam, hogy elterelte a betegségről a figyelmem. A műtét után írtam róla, és készítettem egy videót. Nehezebb napjaimon akár tízszer is megnézem egymás után, dúdolom a dalt, amit hozzá választottam, és ilyenkor szeretet ölel át, megnyugszom, hogy helyes döntést hoztunk. A napokban közölte a kezelőorvosom, hogy az őssejt-transzplantáció után nagy eséllyel meddőség vár rám. Ez volt a második törés az életemben, így két hónap alatt. Éppen ezért számomra a bent töltött idő nem is a betegségről szól. Ennek ellenére is hiszem és bízom benne, hogy évek múlva anya lehetek ” – mesélte Krisztina.