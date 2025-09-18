Egy pillanatig tarthatott az öröme, másodjára lett rákos a háromgyerekes Bernadett

Hódmezővásárhelyen él egy háromgyerekes családanya, aki öt évig küzdött azért, hogy legyőzze a rákot. Galiszné Kun Bernadett kitartása ki is fizetődött, ám öröme csak pár hónapig tartott… Gyógyulását követően négy hónappal ugyanis kiderült, hogy a rákja visszatért a testébe. Ráadásul ekkor már nagyon sok áttétet találtak az orvosai.

Galiszné Kun Bernadett jelenleg is kórházban van a rák miatt / Fotó forrása: Galiszné Kun Bernadett Délmagyar

Az édesanya megjárta a poklot poklát. Legkisebb gyermekét, mindössze 18 hónapos babáját szoptatta, amikor először kitapintotta a csomót a mellében. A kemoterápiának és orvosai által sikeresen végrehajtott műtétnek köszönhetően felépült. Hogy ne térjen vissza a rák sugárkezelést vett fel. Nem tört meg, elképesztő erővel nézett szembe minden megpróbáltatással.

„Utólag visszagondolva, voltak előjelek, mert fájt a csípőm, a lábam, fáradékony voltam, de a reumatológia felé indultam el. Közben pszichés problémám is akadt. (…) áttéteim alakultak ki a tüdőmön, a mellhártyámon, hashártyámon, a májamon, a gerincemen, a bordáimon, a csípőlapátokon és az agyamban is. Nagyon agresszív és terjedő áttétjeim vannak” – mesélte szomorúan Bernadett a Delmagyarnak.

Az édesanya közösségi életet él. Többször tartott már jótékonysági edzéseket. Gyűjtést is szervezett már, amikor arra volt szükség. Amikor barátai egy emberként fogtak össze érte, és találtak rá egy költséges kezelésre, ami a gyógyulást jelentheti Bernadett számára.

A családja érdekében küzd a rák ellen az édesanya

„Nagyon hirtelen jött ez az egész, olyan ez a testemnek, mint a repülőnek a kényszerleszállás. Lelkileg is nehéz. Azért küzdök most, hogy a most következő 1-2 évem meglegyen, utána meg a következő 1-2 év és így tovább, mert a családomnak, a férjemnek, gyerekeimnek is szüksége van rám. A nagy fiam már 24 éves, ő érti, tudja, miről van szó. A kicsik 7 és 10 évesek, ők annyit tudnak, hogy anya beteg. Értük is szeretnék meggyógyulni, ezért küzdök, nem csak magamért” – mondta a 45 éves édesanya.

A felhívást és a költséges kezeléssel járó részletekről a Delmagyar oldalán olvashattok.