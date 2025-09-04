Azt hitték emésztési problémái vannak az anyukának: kiderült nagy a baj

Mindössze két évet adtak az orvosok annak a 38 éves brit édesanyának, akinek tüneteit eleinte emésztési panaszoknak hitték pedig kiderült, Maeve Fanning valójában egy rendkívül ritka daganatos betegséggel, úgynevezett thymomával küzdött. A thymoma a csecsemőmirigyen alakul ki, amely a szegycsont mögött található. Maeve először tavaly ősszel tapasztalta az első tüneteit, melyek főként evést követően jelentkeztek. Gyógyszert kapott rá, de tünetei nem enyhültek, sőt, erősen köhögni is kezdett. Ezt követően derült ki, hogy folyadék van Maeve tüdejében, ami pedig meghozta a tragikus, rákos diagnózist is.

Rákkal diagnosztizálták a háromgyermekes családanyát Fotó: GuFundMe

Amikor közölték, hogy folyadék van a tüdőmben és azonnal el kell kezdeni a kezelést, összeszorult a szívem. Két gyermekem is januárban ünnepli a születésnapját, így a biopszia után rohantam, hogy mindent elintézzek. Lufikat, ajándékokat. Aztán két nappal később jött a telefon. Január 4-én közölték velem, hogy valószínűleg vérrákom van, és már vár rám egy kórházi ágy. Szívszorító volt elmagyarázni a gyerekeimnek, hogy nem leszek ott velük. Az ablakból néztek utánam, sírva

- emlékezett vissza a brit anya a szívszorító pillanatra.

Maeve ezt követőn a kemo mellett más kezelésekben is részesült, hátha javulást tudnak elérni. Ilyen például hiperterápia, hiperbár oxigénterápia, kurkumin-infúziók és fényterápia. Ezek azonban költséges magánkezelések.

Ezek bizonyítékokon alapuló kezelések, de sajnos rendkívül költségesek. Rengeteg pozitív történetet olvastam, ezért érzem úgy, hogy muszáj folytatnom őket. Ehhez viszont segítségre van szükségem. Mindent megpróbálok, hogy életben maradjak és egészségesen lássam felnőni gyönyörű gyermekeimet. Amikor diagnosztizáltak, a legkisebbem még csak 18 hónapos volt, és akkor nem tudtam, vajon a 2024-es karácsony lesz-e az utolsó velük. Ez minden anya rémálma, ezért mindent meg kell tennem, hogy itt maradhassak számukra

- olvashatóak Maeve szavai, akinek barátai adománygyűjtéssel igyekeznek támogatni a rákkal való harcát - írja az Unilad.