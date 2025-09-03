„Ez az utolsó esélye” – Három éves lány küzd a vérrák ellen, pedig csak étvágytalan volt

Az idővel fut versenyt egy leukémiás kislány családja, ugyanis nem kevesebb, mint 100 ezer fontot azaz 45 millió forintnak megfelelő összeget kell összegyűjteniük az életmentő kezeléshez.

A hároméves Isla Johnstone-t 2023 augusztusában, romániai nyaralásuk alatt akut mieloid leukémiával – a betegség felnőttkori változatával – diagnosztizálták. Apja, Tom, és édesanyja, Georgeta Ionita azután kértek orvosi segítséget, hogy kislányuk elvesztette az étvágyát és hirtelen zúzódások jelentek meg a testén.

A vérvizsgálat később kiderítette, hogy vérrákkal küzd. A bátor Isla azóta több kör intenzív kemoterápián, csontvelő-aspiráción, két őssejt-átültetésen és egy kísérleti CAR-T sejtterápián esett át. Bár minden kimerítő eljárást túlélte, a rák minden alkalommal visszatért.

A Recordnak nyilatkozva Isla 62 éves édesapja, Tom így fogalmazott: „Isla diagnózisa sok szempontból olyan volt, mint egy autóbaleset. Az egyik pillanatban még minden rendben van, a következőben pedig már nem. Olyan gyorsan történt.”

Bár Isla klinikai állapota jó, családját figyelmeztették, hogy állapota bármelyik pillanatban gyorsan romolhat. Utolsó lehetőségük egy úttörő kezelés a Princess Máxima Center for Pediatric Oncology kórházban, Utrechtben, Hollandiában.

Ha Isla alkalmas a kezelésre, akkor a következő négy-hat héten belül el kell kezdenie a klinikai kísérletet, mielőtt a betegsége tovább romlana.

35 éves édesanyja, Georgeta hozzátette: „Ez Isla utolsó esélye, nem tudjuk, hogy be fog-e válni, de meg kell adnunk neki ezt a lehetőséget. Egész életében csak kórházakat, csöveket és vezetékeket ismert. Megérdemel egy normális gyermekkort, és mi mindent meg akarunk tenni ezért.”

Adományozzon a család online adománygyűjtő kampányának itt.